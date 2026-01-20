Alerta en el formulario: Dos regresos de lujo ponen en riesgo la línea del viernes nocturno en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche tiene todo a punto para una nueva exhibición de gala. Este viernes, el majestuoso hipódromo abre sus puertas en horario nocturno para ofrecer una cartelera de ocho competencias. El evento central de la velada será una Condicional Especial sobre un trayecto de 1.200 metros, prueba que promete emociones intensas desde el aparato de partidas.

Bellezze: El reto de la resistencia La Rinconada

Dentro del lote de aspirantes para el juego de las mayorías, destaca la presencia de Bellezze. La hija de Manchester asume un compromiso de alta exigencia, pues regresa a la acción tras apenas cinco días de descanso. Luego de ocupar el cuarto puesto el pasado domingo, la yegua mantiene la confianza de su equipo habitual: el jinete Yoelbis González y el preparador Rafael Cartolano.

Oh Marquesa: calidad selectiva tras 222 días de pausa

El análisis de la carrera obliga a fijar la vista en dos reapariciones de peso que podrían comprometer a las favoritas. La primera es Oh Marquesa, una castaña de cuatro años que vuelve a las pistas tras una ausencia de 222 días.

Pese a su experiencia en pruebas selectivas, el entrenador Fernando Parilli Tota y sus propietarios aún esperan ese primer triunfo que se les ha escapado en cinco actuaciones. Sin embargo, su apronte del pasado 16 de enero invita al optimismo: la yegua cubrió los 1.000 metros en 65.3, con un remate de 11.4 y un excelente cierre de 107 para los 1.400 metros bajo la silla de Jaime Lugo Jr., quien será su conductor oficial este viernes.

Celestia y el factor del descargo

La otra enemiga de cuidado es Celestia. La descendiente de Ercolano retorna tras 138 días de inactividad con una ventaja estratégica: el descargo de cuatro kilos que le otorga el aprendiz Samuel Yánez.

Su trabajo en el aparato el pasado 9 de enero dejó buenas sensaciones. Registró 49.2 para la media milla y un remate de 12.1, lo cual demuestra que mantiene su velocidad inicial intacta.

Pronóstico reservado: 5y6 nacional

Aunque el papel señale una línea clara, el estado físico de estas dos yeguas tras sus respectivos periodos de descanso sugiere cautela. Ambas llegan con trabajos sólidos y poseen la capacidad necesaria para romper los pronósticos, lo cual elevaría de forma considerable los dividendos del 5y6 nacional.