WBC: Venezuela y República Dominicana protagonizan encuentro en Miami

El LoanDepot Park de Miami fue testigo de un momento emotivo. Durante la jornada de sesiones fotográficas oficiales del Clásico Mundial de Beisbol 2026, las selecciones de Venezuela y República Dominicana coincidieron en el terreno de juego, transformando la tensión competitiva en un gesto de unidad latinoamericana.

El encuentro de dos potencias del beisbol caribeño

Las delegaciones de ambos países se cruzaron en el terreno del estadio de los Marlins de Miami justo después de cumplir con los protocolos de los medios de comunicación. Lo que inicialmente se perfilaba como un cruce logístico se convirtió en una reunión de colegas y amigos que comparten el escenario de las Grandes Ligas durante la temporada regular.

Jugadores de ambas selecciones intercambiaron abrazos y palabras de apoyo antes del inicio formal de los juegos. Este acercamiento destaca la relación cercana entre los peloteros de ambas naciones, quienes, a pesar de defender banderas distintas en este torneo, mantienen vínculos profesionales y personales sólidos.

Preparativos en el LoanDepot Park

El estadio de Miami se mantiene como el epicentro del Clásico Mundial, albergando las prácticas y actividades oficiales previas a los enfrentamientos del grupo. La logística de las sesiones de fotos permitió que este cruce se diera de forma orgánica, reforzando el ambiente de celebración que rodea al torneo internacional en su edición de 2026.