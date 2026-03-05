Lo bueno y lo malo: Así llega Venezuela al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

Terminó la espera. Tres años después, Venezuela volverá a jugar por el Clásico Mundial de Beisbol, en una edición en la que la selección criolla buscará finalmente dar un golpe sobre la mesa y llevarse a casa el primer título de su historia en esta competición, con una generación de jugadores realmente buena.

Eso sí, la novena criolla llegará al torneo con varias bajas de peso. Algunas se generaron por lesiones, como la de Pablo López, y otras debido a que los peloteros no fueron aprobados por el seguro, como ocurrió en los casos de José Altuve o José Alvarado. A pesar de eso, el roster conformado tiene una buena cantidad de figuras.

Con esto en cuenta, y con dos juegos de exhibición a sus espaldas, Venezuela tendrá la responsabilidad de iniciar con el pie derecho su andar en el Clásico Mundial este viernes 6 de marzo, cuando se mida ante Países Bajos. Evidentemente, la pregunta antes de este estreno es clara: ¿Venezuela llega bien o mal al torneo?

Así llega Venezuela al Clásico Mundial de Beisbol

El equipo dirigido por Omar López disputó par de compromisos de exhibición previo al torneo, ante Astros de Houston y Nacionales de Washington. El saldo de estos amistosos no fue positivo, ya que se sufrieron par de derrotas, y la ofensiva solo logró producir par de carreras en 18 entradas de acción.

Durante estos juegos, Venezuela tuvo 14 turnos con hombres en posición anotadora, y solo pudo concretar un imparable. En total, la ofensiva venezolana dejó 17 corredores en circulación, siendo esta sin duda la gran deuda de los amistosos, aunque evidentemente, si había par de juegos en los que se podía permitir un rendimiento así, eran estos.

Por otro lado, el pitcheo venezolano se alzó como la gran noticia de los juegos de exhibición. En 16 entradas de labor, el conjunto criollo permitió seis carreras y 13 imparables, teniendo en cuenta que un hit y par de rayitas cayeron en la cuenta de Amilcar Chirinos, pitcher prestado por Houston.

En definitiva, es bastante evidente que no se puede sacar una conclusión verdadera sobre el rendimiento de la selección en dos juegos de exhibición; sin embargo, la buena cantidad de brazos que actuaron a buen nivel debe ser la noticia más relevante sobre la que debe apoyarse Venezuela.