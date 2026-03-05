Amazona al ruedo: yoqueta venezolana con una oportunidad de monta este viernes

Suscríbete a nuestros canales

Las oportunidades se mantienen constantes para la yoqueta aprendiz venezolana Johanis Aranguren. Tras iniciar su etapa profesional en 2025, la joven látigo acumula una victoria en 22 compromisos totales, de los cuales nueve corresponden a la actual temporada 2026. Este miércoles, Aranguren sumó experiencia tras lograr un quinto puesto en el óvalo de Florida.

El reto de Johanis Aranguren este viernes en Tampa Bay Downs

La jornada de este viernes en el hipódromo de Tampa Bay Downs consta de nueve competencias. La última prueba del programa, con hora de partida a las 4:43 p.m. (hora de EE. UU.), será un claiming de $20.500 reservado para potras de cuatro y más años en distancia de 1.100 metros sobre arena.

En esta carrera, que cuenta con una nómina de 12 ejemplares, Aranguren llevará las riendas de la cincoañera Little Carley. La yegua, presentada por el entrenador Luis González, contará con la ventaja del descargo de 10 libras (4.5 kilos) que otorga la condición de aprendiz de la venezolana, por lo que cargará un peso final de 108 libras.

Estado de Little Carley para el compromiso

Little Carley, hija de Bucchero en Musical Touch, realizará su debut oficial en la temporada 2026. Hasta la fecha, posee una campaña de un triunfo en 16 presentaciones, con una producción de $20.000 para su propietario Francis Hopewell.

La pupila de González llega a este compromiso con trabajos recientes en el Citra Oaks Farm. El pasado 29 de enero recorrió 600 metros en 39.50, mientras que una semana antes registró 51.20 para la media milla. Estos aprontes la dejan lista para buscar la sorpresa bajo la conducción de la amazona criolla.

