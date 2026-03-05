Pronósticos La Rinconada: Análisis profundo del dato más corrido para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Las tribunas del Hipódromo La Rinconada aguardan por la afición este domingo 8 de marzo en una jornada que promete emociones de principio a fin.

La undécima reunión de la temporada 2026 ofrece un desafío estratégico con diez competencias programadas. Entre los eventos centrales, destacan la sexta edición de los clásicos Ana María Freudman (GIII) y Mauricio Azar (GIII).

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Yegua Datos hípicos

La octava competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años caballos nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros y participa 10 competidoras.

Una de ellas es la alazana Victory Rose (número 4), será montada por el efectivo aprendiz Oliver Medina y presentada por Ramón García Mosquera, al mismo tiempo se perfila como la tercera favorita para Gaceta Hípica.

Esta cuatroañera vendrá con mucha expectativa y con mucha fe para buscar su primer triunfo en este meeting.

En su última, la pupila de García Mosquera llegó cuarta a 1/2 cuerpo de la vencedora Yarel, disputado el pasado domingo 08 de febrero en el óvalo caraqueño. Tras culminar, el joven jockey Medina informó ante la Junta de Comisarios del INH que su conducida tuvo una mala partida.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de García Mosquera acudió a la pista el miércoles 4 de marzo y galopó dos vueltas en silla, reportado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del INH.

Por su parte, Victory Rose se consolida como el “dato más corrido” de la jornada. Esta etiqueta responde a su impecable condición física y no a una simple casualidad.

Con una monta de confianza y un planteamiento de carrera ideal, la yegua representa la base obligatoria para el éxito en el 5y6 Nacional.