Bad Bunny sorprende al "Team Rubio" de cara a su debut en el Clásico Mundial

En la víspera de que el Estadio Hiram Bithorn se convierta en el epicentro del béisbol mundial, una figura ajena al diamante, pero omnipresente en la cultura puertorriqueña, ha robado los titulares: Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido globalmente como Bad Bunny.

La mañana de este 5 de marzo, los casilleros de la selección boricua amanecieron con un equipamiento inusual. Cada jugador recibió un par de "BadBo 1.0", los nuevos spikes de alto rendimiento diseñados por el artista en colaboración con Adidas.

Este calzado utiliza de forma estratégica los colores de la bandera puertorriqueña con detalles en dorado, simbolizando la meta del campeonato. No se trata simplemente de un accesorio estético; es un mensaje de unidad. El campocorto Kiké Hernández fue el encargado de viralizar el gesto, señalando que el equipo lucirá este diseño exclusivo durante toda la fase de grupos en San Juan, reforzando la identidad visual del conjunto nacional.

El intento de los seguros millonarios

Sin embargo, el trabajo periodístico de investigación revela un trasfondo más complejo. El "regalo" más grande de Bad Bunny no fue el calzado, sino su intento fallido de intervenir en las complejas negociaciones entre la MLB y las empresas aseguradoras.

Fuentes cercanas a Rimas Sports confirmaron que el artista puso a disposición una cifra cercana al millón de dólares para cubrir las pólizas de seguro de Carlos Correa y Francisco Lindor, cuyas participaciones estaban en duda por historial de lesiones.

A pesar de la disposición económica del artista, las Grandes Ligas (MLB) y el sindicato de jugadores mantuvieron una postura firme. Mientras que el diseño de los spikes fue un éxito rotundo que los jugadores lucirán desde el juego inaugural, el intento por garantizar la presencia de las superestrellas mediante el pago de seguros fue rechazado. La MLB no aceptó las pólizas externas argumentando una falta de garantías legales suficientes dentro del convenio colectivo actual.

No obstante, el impacto de Benito se sintió con fuerza en la promoción de la sede. Su respaldo público fue un factor determinante para que el efecto en la taquilla fuera inmediato, logrando que las entradas para la primera ronda en San Juan se agotaran en tiempo récord.

"El compromiso de Benito con este equipo es real. No se trata de marketing, se trata de que él siente que es parte del roster", comentó una fuente del Comité Organizador en San Juan.

Un precedente en el deporte moderno

Este fenómeno marca un hito en la relación entre el entretenimiento y el deporte organizado. Nunca antes un artista de este calibre había intentado financiar directamente la seguridad contractual de atletas de élite para un torneo internacional. Aunque las reglas de la MLB impidieron el "milagro" de ver a Correa y Lindor juntos en esta edición, el gesto ha consolidado el espíritu del Team Rubio.

El Team Rubio no solo llega al WBC 2026 con un roster competitivo, sino con el respaldo de una maquinaria cultural que trasciende las líneas de cal. Bad Bunny ha demostrado que su influencia no se limita a las listas de streaming, sino que es capaz de movilizar recursos e inspirar a una selección que busca, tras dos subcampeonatos, finalmente coronarse en casa.