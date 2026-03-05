MLB: Aaron Boone no esconde su "temor" hacia Willson Contreras

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas tendrá, como uno de sus principales atractivos, una enorme lucha que ocurrirá en la División Este de la Liga Americana, una que está repleta de equipos que tienen potencial para competir y llegar lejos en postemporada. Entre esos equipos están, por supuesto, los archirrivales del béisbol estadounidense: Yankees y Medias Rojas.

Este miércoles 4 de marzo, ambas novenas chocaron por primera vez en el año, en un juego de exhibición correspondiente a los entrenamientos primaverales. En este duelo, Nueva York se llevó la victoria, por pizarra de 4-0, gracias a una excelente labor monticular.

Sin embargo, a pesar de este triunfo, el manager de los Yankees, Aaron Boone, tuvo palabras de elogio para su rival, ya que los considera una seria amenaza para la temporada 2026, especialmente por la llegada de un jugador que, a su juicio, merece más reflectores: Willson Contreras.

Willson Contreras preocupa a Boone

"Creo que su ofensiva es muy buena", fue lo primero que dijo Aaron Boone sobre Boston, luego del primer duelo entre ambas organizaciones del 2026. A pesar de que Boston fue blanqueado, Boone recordó que tienen piezas de cartel, incluyendo a Willson Contreras, quien no estuvo en el duelo porque está en la concentración de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol.

"Pienso que son bien versátiles y tienen la esperanza de sobre jugadores jóvenes que están empezando a ser parte del grupo. Entiendo que la partida de Alex Bregman fue dolorosa, pero creo que mucha gente no está tomando en cuenta a Willson Contreras desde el punto de vista de producción", dijo el dirigente de los neoyorquinos. Sin duda, el mayor de los Contreras será una preocupación para los "Bombarderos del Bronx" este año.