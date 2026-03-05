Rob Manfred condiciona sede del Clásico Mundial en RD a la capacidad económica de sus estadios

Suscríbete a nuestros canales

Como una figura de alto impacto que aparece en su propia fiesta, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, realizó una visita oficial al Estadio Quisqueya Juan Marichal. Rodeado de una comitiva de altos funcionarios de la MLB, Manfred aprovechó la atmósfera festiva para felicitar al país por la organización de los juegos de exhibición entre la selección dominicana y los Tigres de Detroit, un evento que ha servido como termómetro de la pasión local por el béisbol.

Sin embargo, más allá de los elogios, el comisionado tocó el tema que más genera expectativa en la afición y el gobierno dominicano: la posibilidad de que el país sea sede de futuras ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

La competitividad económica como requisito clave

A pesar del anhelo de la República Dominicana por albergar partidos de la primera ronda, Manfred fue claro al señalar que la pasión no es el único factor en juego. La infraestructura juega un papel determinante en la viabilidad financiera del torneo.

"No es algo mandatorio (tener estadios nuevos y espaciosos), pero la pregunta que se debe hacer es: ¿puedes ser competitivo en lo económico para un evento como el Clásico Mundial?", expresó Manfred. El máximo ejecutivo de la MLB indicó que el elemento de competitividad económica es esencial para otorgar una sede, dado que existe una alta demanda de diversas ciudades alrededor del mundo que desean albergar el evento.

El reto de la capacidad en los estadios

Para la MLB, el éxito de un torneo como el Clásico Mundial depende en gran medida de los ingresos generados por la boletería y la infraestructura comercial dentro del recinto. En ese sentido, el Estadio Quisqueya enfrenta un desafío logístico frente a otros estadios modernos en sedes como Miami, Tokio o San Juan.

"Tenemos múltiples sedes que quieren tener partidos de primera ronda, pero si los estadios no son lo suficientemente grandes, es muy, muy difícil ser competitivo", puntualizó el comisionado. Sus palabras subrayan que, para desplazar a otras sedes internacionales, el país necesita una infraestructura que permita una recaudación a la altura de los estándares globales de las Grandes Ligas.

La decisión final en manos del Gobierno

La visita de Manfred ocurre en un momento crucial para el desarrollo del béisbol en la isla. Recientemente, una comisión consultiva designada por el presidente Luis Abinader entregó un informe detallado que analiza dos rutas posibles: la construcción de un estadio completamente nuevo en el Ensanche La Fe o una renovación profunda y ambiciosa del actual Estadio Quisqueya.

Con la opinión de Manfred sobre la mesa, la pelota queda ahora en el terreno del Poder Ejecutivo. La decisión final del mandatario no solo definirá el futuro urbanístico de la zona, sino también la posibilidad real de que el "país del béisbol" pueda finalmente ver a sus estrellas competir en casa en un torneo oficial de la MLB.