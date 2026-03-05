Las fotos virales de la boda de Tom Holland y Zendaya

Suscríbete a nuestros canales

La noticia de la boda de Tom Holland y Zendaya llegó gracias a una declaración del estilista de confianza de la actriz Law Roach hace apenas dos días. Ahora, han surgido imágenes de lo que habría sido la unión de los famosos.

A través de redes sociales, en especial X, han circulado fotografías de los actores de Spider-Man en su boda, acompañados de colegas del universo cinematográfico de Marvel como Robert Downey Jr., Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Las fotografías de boda son reales?

Las conmovedoras imágenes fueron replicadas en todas las plataformas digitales y mostraban un momento íntimo de la pareja junto a seres queridos en su día más especial

Sin embargo, pese a la alegría de muchos seguidores por la llegada al altar, lo cierto es que las fotos de la boda de Tom Holland y Zendaya fueron hechas con inteligencia artificial (IA), borrando la sonrisa de muchos fans.

Compromiso de Tom Holland y Zendaya

La noticia de su compromiso salió a la luz en los Globos de Oro 2025, cuando la actriz desfiló por la alfombra roja con un vestido de Louis Vuitton y un anillo de diamantes, diseñado por Jessica McCormack.

Aunque no compartieron detalles cuándo se celebraría la unión civil y eclesiástica, durante la alfombra roja de los Actors Awards 2026, Law Roach reveló que la boda ya se había realizado.

“¡La boda ya se celebró! Se la perdieron”, confesó el asesor de imagen a Access Hollywood.