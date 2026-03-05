Farándula

Las fotos virales de la boda de Tom Holland y Zendaya

Han surgido imágenes en las redes sociales de la unión de los actores de Spider-Man que han causado confusión en los internautas

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 08:10 pm
Las fotos virales de la boda de Tom Holland y Zendaya
Tom Holland y Zendaya / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La noticia de la boda de Tom Holland y Zendaya llegó gracias a una declaración del estilista de confianza de la actriz Law Roach hace apenas dos días. Ahora, han surgido imágenes de lo que habría sido la unión de los famosos.

NOTAS RELACIONADAS

A través de redes sociales, en especial X, han circulado fotografías de los actores de Spider-Man en su boda, acompañados de colegas del universo cinematográfico de Marvel como Robert Downey Jr., Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Las fotografías de boda son reales?

Las conmovedoras imágenes fueron replicadas en todas las plataformas digitales y mostraban un momento íntimo de la pareja junto a seres queridos en su día más especial

Sin embargo, pese a la alegría de muchos seguidores por la llegada al altar, lo cierto es que las fotos de la boda de Tom Holland y Zendaya fueron hechas con inteligencia artificial (IA), borrando la sonrisa de muchos fans.

Compromiso de Tom Holland y Zendaya

La noticia de su compromiso salió a la luz en los Globos de Oro 2025, cuando la actriz desfiló por la alfombra roja con un vestido de Louis Vuitton y un anillo de diamantes, diseñado por Jessica McCormack.

Aunque no compartieron detalles cuándo se celebraría la unión civil y eclesiástica, durante la alfombra roja de los Actors Awards 2026, Law Roach reveló que la boda ya se había realizado.

“¡La boda ya se celebró! Se la perdieron”, confesó el asesor de imagen a Access Hollywood.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Puerto Rico Juan Soto
Miércoles 04 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?