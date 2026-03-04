Las Spice Girls celebran sus 30 años con el lanzamiento de su moneda oficial

Suscríbete a nuestros canales

Para celebrar tres décadas desde el impactante debut de una de las bandas femeninas más influyentes de la historia, The Royal Mint lanzó una moneda conmemorativa oficial dedicada a las Spice Girls.

Con esto, la casa de moneda busca marcar un hito cultural en la conmemoración del aniversario de su icónico single “Wannabe” y su álbum debut “Spice”.

Conoce la nueva moneda de las Spice Girls

La nueva moneda de £5, emitida por la casa de la moneda británica, conmemora los 30 años de Girl Power, el movimiento que las Spice Girls lideraron y que se convirtió en un símbolo cultural de finales de la década de 1990.

Esta edición especial forma parte de la serie Music Legends de The Royal Mint, una colección que rinde homenaje a artistas que han dejado una marca imborrable en la música mundial, y representa un tributo único al legado de la banda.

Diseño icónico

La moneda, obra del artista Ffion Gwillim, destaca por su diseño lleno de referencias nostálgicas. El reverso presenta las siluetas de las cinco integrantes: Baby, Ginger, Posh, Scary y Sporty Spice acompañadas de sus autógrafos, destacando la estética única que definió a la banda.

En el anverso, como es tradición en las monedas del Reino Unido, figura el retrato oficial de Su Majestad el Rey Carlos III, agregando un toque protocolario a esta pieza cultural.

Un detalle que ha emocionado a todos es la distribución de cinco empaques distintos, cada uno dedicado a una integrante del grupo. Estas ediciones especiales están limitadas a 15.000 piezas por diseño en todo el mundo, lo que las convierte en objetos altamente codiciados.

La Royal Mint señaló que esta es una de las ediciones más solicitadas de su serie de música, con la expectativa de atraer tanto a coleccionistas numismáticos como a admiradores de la banda.

Momento histórico para el legado de las Spice Girls

Las Spice Girls aprovecharon el anuncio para compartir su entusiasmo y describieron esta moneda como un “momento inolvidable para el Girl Power”, destacando que nunca imaginaron que llegarían a ser el primer grupo femenino en recibir su propia moneda oficial.

Lucy Mackenzie, directora de producto en The Royal Mint, afirmó que la banda no solo dominó las listas de éxitos, sino que definió una era musical y cultural. Esta pieza, aseguró, permite que los fanáticos “posean un pedazo de esa historia”.

La moneda ya está disponible desde el 3 de marzo de 2026 a través de la página web de The Royal Mint, con varias versiones que van desde ediciones estándar hasta variantes en oro y plata de alta calidad para los coleccionistas más exigentes.