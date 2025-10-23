Las Spice Girls marcan su regreso a la música para conmemorar uno de sus grandes éxitos

Suscríbete a nuestros canales

Las icónicas Spice Girls están de regreso a la música para celebrar la historia del pop con un esperado lanzamiento especial para fanáticos de su tercer álbum de estudio.

Será el próximo 7 de noviembre, cuando el álbum 'Forever', sea reeditado en vinilo de edición limitada con un exclusivo diseño marmolado en rojo y negro, conmemorando el 25 aniversario de su publicación original en el año 2000.

Un álbum de lujo

Esta edición especial de 'Forever', que llega en 2025, se presenta en portada desplegable e incluye cuatro láminas coleccionables con nuevas imágenes exclusivas de las integrantes del grupo.

Según Universal Music, este disco es un "imprescindible en cualquier colección" que "combina suaves influencias de R&B con puro poder pop".

Es proyecto discográfico original fue publicado sin Geri Halliwell, quien se reincorporaría al grupo para el 'Greatest Hits' de 2007, cuenta con sencillos de éxito como 'Goodbye', 'Holler' y 'Let Love Lead the Way'.

Las Spice Girls un ícono en la música

El quinteto fue fundado en 1994 por Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton, quienes revolucionaron la escena musical a partir de 1996 con el lanzamiento de su primer sencillo, 'Wannabe', un himno de empoderamiento femenino.

Con más de 100 millones de discos vendidos, se consolidaron como el grupo femenino más exitoso de la historia de la música y uno de los más influyentes de la década de los 90, llevando su carrera de 1996 a 2001 y, posteriormente, de 2007 a 2008.