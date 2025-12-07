Premier League: Liverpool en llamas por declaraciones de Mo Salah

Suscríbete a nuestros canales

Mo Salah explotó en zona mixta luego del empate 3-3 entre Leeds vs Liverpool por la Premier League. Un juego que le afectó al egipcio ya que fue la tercera vez consecutiva que parte desde el banquillo. Sus declaraciones incendian Liverpool, Anfield y sus alrededores con serias consecuencias.

Liverpool comenzó ganando 0-2 contra Leeds, pero terminó empatando 3-3. Esto molestó a Salah, que no entró a jugar. Sus declaraciones fueron explosivas contra su entrenador: "Tenía una buena relación con el entrenador (Arne Slot). De repente ya no. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club".

Mo continuó atacante a su entrenador y al club por su situación: "Estoy muy decepcionado. He hecho tanto por este club, todo el mundo lo ha visto, especialmente la temporada pasada. Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento".

Las declaraciones de Mo Salah no pasaron desapercibidas para una leyenda del club

Las declaraciones de Mohamed Salah fueron un balde de agua fría para un Liverpool que no pasa por su mejor estado de forma. El entrenador Arne Slot se ha visto atacado por la prensa, sin el apoyo de sus jugadores. En esa línea, Michael Owen ex jugador del club recriminó al egipcio.

Owen a Salah: "Has liderado este equipo durante mucho tiempo y lo has ganado todo. Pero esto es un juego de equipo y simplemente no puedes decir públicamente lo que has dicho". Además, de señalar que deja al club en llamas justo cuando se va a la Copa Africana de Naciones con Egipto.

Reunión de urgencia en Liverpool para tratar la situación de Entrenador vs Jugadores

Las palabras de Salah han calado fuerte en el vestuario, donde el egipcio asegura sentirse arropado por sus compañeros. En Inglaterra se especula incluso con una reunión de urgencia en la ciudad deportiva para que Arne Slot y los líderes del grupo intenten rebajar la tensión y reconducir la situación.