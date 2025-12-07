La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°47 del 07-12-2025

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 07 de diciembre, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 47, con una emocionante programación que trae 12 competencias parejas, que a pesar de no incluir pruebas selectivas el 5y6 Nacional que tiene una vez más un monto a repartir de $1.250.000 para el cuadro único con seis que se activará desde la séptima carrera de la tarde.

La Rinconada: Retirados Caballos Jornada de Lujo

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de tres ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 47 son:

Carrera 3 #1 The Big Louis por Claudicación miembro anterior derecho.

Carrera 5 #2 Princesa Lucía por Cólico.

Carrera 10 #5 Super Periodista por Hemoparásitos