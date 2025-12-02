Recta Final: La Rinconada celebra la reunión 47 con una programación de doce pruebas

Suscríbete a nuestros canales

La hípica nacional encara su recta final. Con la llegada de diciembre, el Hipódromo La Rinconada presenta la reunión número 47, una jornada que marca el clímax de la temporada. El interés del público se dispara, lo que confirma un año que superó las expectativas y ofreció grandes satisfacciones a la afición.

El tercer meeting del año, correspondiente a la decimocuarta fecha, celebra su penúltima jornada este fin de semana. Tras su conclusión, solo restará una semana de competencias para definir a los campeones en las estadísticas de jinetes y entrenadores, lo que garantiza una emocionante y definitiva recta final en el óvalo de Coche.

El entusiasmo se fundamenta en los resultados recientes. La pasada reunión 46 superó las expectativas con creces al recaudar un total de Bs 221.637.470,00, un monto que permitió cerrar el mes de noviembre por todo lo alto. Para este próximo domingo, la meta se establece en superar el histórico monto récord antes mencionado.

Programación de Calidad para la Reunión 47: La Rinconada Carrera

En este contexto de efervescencia, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) hizo pública la lista oficial de inscritos para la reunión 47. El organismo difundió esta información de forma oportuna a través de sus distintas plataformas digitales.

La jornada dominical presenta un total de doce (12) interesantes competencias para el disfrute de los pronosticadores y apostadores. Si bien esta programación no incluye ninguna carrera de corte selectivo o clásico, varias pruebas captan la atención principal gracias a las generosas bolsas de premios que se disputan, especialmente entre las no válidas.

Carreras xxxx de Alto Calibre

Dos de estas carreras no válidas sobresalen por el gran atractivo de sus premios. Es importante destacar que la bolsa total a repartir en ambas asciende a $39.000, monto que las establece como las competencias con la mayor dotación económica de toda la jornada.

Segunda No Válida: Esta carrera especial está reservada para potras nacionales e importados de dos años, sean debutantes o no ganadores. La nómina incluye a ejemplares como: Roma , My Crazy Love, Torrestrella (Usa), Fairytale y Gemma Nascosta , quienes se verán las caras en un recorrido de 1.100 metros .

Cuarta No Válida: Esta prueba presenta una nómina de nueve potros nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadores. La lista la encabeza: Cibernetico (Usa), acompañada por Doctor Rodilla, Aquaman, Wicked Game, Agape, Bellingham, Mr. Barbaro, Ciro y Ponsigue. Al igual que la prueba anterior, el recorrido a disputar es de 1.100 metros.

La Batalla Final por la Estadística: Jinetes Entrenadores Hipismo

si se incluye esta jornada , solo restaría aproximadamente una semana de carrera para que concluya el tercer meeting de jinetes y entrenadores. Por ello, la batalla por el liderato está al rojo vivo y promete un desenlace apasionante.

En el renglón de los jinetes, Jhonathan Aray mantiene una posición firme en la cima con 19 triunfos, sin ceder terreno. No obstante, Jaime Lugo descontó terreno en la última fecha y ya suma 15 victorias, acortando significativamente la distancia en la recta final.

La categoría de los entrenadores también se definió por margen estrecho. En estos momentos cruciales, Carlos Radelli saca una ventaja de tres triunfos. Acumula 17 primeros lugares, ubicándose por encima de Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli Araujo, quienes registran 14 victorias cada uno. El meeting promete mantener la tensión hasta la última carrera.