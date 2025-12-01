Lugo a la caza: El experimentado jinete presiona la cima de la estadística en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada culminó con éxito su cuadragésima sexta reunión del tercer meeting la tarde de ayer domingo. La jornada, que estuvo conformada por de trece competencias, destacó por el impresionante desempeño del 5y6 nacional, que registró monto récord al cierre del mes de noviembre al totalizar la cantidad de Bs. 221.637.470,00.

Esta cifra no solo refleja la gran participación del público apostador, sino que se posiciona como el nuevo monto a superar por parte de las jornadas que restan para que las carreras en La Rinconada lleguen a su fin.

Tres destacados: Jinetes La Rinconada Carreras

En esta ocasión tres jinetes destacaron al sumar dos victorias cada una, los mismos fueron: Jaime Lugo (Black Stone-Tiz Erin (Usa), Yonkleiver Díaz ( Ganbatte-Victoria de Oro), Yoelbis González (Marisma-Miss Blaugrana).

Las dos victorias del experimentado jinete Lugo le permitieron recortar terreno al líder actual, Jhonathan Aray, quien en esta ocasión solo logró una visita al recinto de ganadores con el ejemplar St. Germain en las carreras no válidas.

(Black Stone)

(Tiz Erin)

Ya cumplida la décima tercera fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 19 victorias.

2 Jaime Lugo con 15 victorias.

3 Oliver Medina con 13 victorias

4 Robert Capriles con 11 victorias.

5 José Alejandro Rivero y Yoelbis González con 10 victorias.