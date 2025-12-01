Sanción en La Rinconada: Revelan el motivo de la multa al jinete aprendiz

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo en la continuación del tercer meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 30 de noviembre con la realización de la reunión número 46 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero el juego del 5y6 nacional volvió a figurar al ser protagonista al cierre de mes.

Resultados de carrera: La Rinconada Jinete Aprendiz

En la tercera carrera de la tarde, programada para la 1:50 pm con una nómina de diez participantes producto al retiro del ejemplar Gabo White. La carrera fue especial para caballos nacionales e importadas de cinco y más años, ganadores de 2 carreras. A la postre fue una victoria para el importado Juan Valdez que le dio la primera foto al jinete aprendiz Jesús Adames.

Sanción: Jinete Aprendiz Multa Látigo

En la misma carrera participó el ejemplar Dumpling con la monta del aprendiz Ángel Ybarra que arribó en la cuarta casilla, luego las autoridades vistas los diferentes videos deciden multarlo por uso indebido del látigo tal y como se aprecia es las resoluciones emanadas por @Inh.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA) "Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete ANGEL YBARRA, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido DUMPLING N°10. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras".