Sueño cumplido: Aprendiz Jesús Adames consigue su primera victoria en La Rinconada

La reunión número 46 se desarrolla este domingo 30 de noviembre como parte del tercer y último meeting del año, además de despedir el penúltimo mes del año. La jornada cuenta con 12 competencias sin eventos selectivos.

Jesús Adames: Primera victoria Jinete Aprendiz La Rinconada

La tercer del programa estuvo reservada para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros, con un premio adicional a repartir de $22.100 y con una nómina de 11 participantes.

El ganador fue para el zaino importado Juan Váldez (USA), conducido por el jinete aprendiz Jesús Adames y con la preparación de Carlos Luis Uzcátegui con los colores del Stud Yellowstones, que aún con el retraso en la partida rápidamente se fue recuperando hasta conseguir la victoria en franca ganancia.

El pupilo de Uzcátegui logró un tiempo de 81’’1 para 1.300 del recorrido y abono un pago de dividendo de Bs. 55,00 a ganador y Bs. 57,35 el placé.

Juan Váldez (USA) es un producto de Medaglia D’Oro en Baffed por Distorted Humor consigue su tercera victoria en 14 presentaciones.

Mientras tanto, el joven Jesús Adames logró su primera victoria como jinete aprendiz en el óvalo de La Rinconada desde que reapareció a la pista caraqueña el mes de abril del presente año.