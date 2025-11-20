Hipismo

Conoce cuál es el “tajo” de Carlos Luis Uzcátegui para una de las pruebas selectivas de la R45

El trainer conversó en entrevista para Meridiano Web acerca de sus presentados para los clásicos de la jornada dominical

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 07:58 pm
Conoce cuál es el “tajo” de Carlos Luis Uzcátegui para una de las pruebas selectivas de la R45
Foto: David Urdaneta.
Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 19 de noviembre el destacado entrenador caraqueño Carlos Luis Uzcátegui estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó la ocasión para ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web, a fin de conocer las condiciones físicas-atléticas de sus ejemplares para los Clásicos: Burlesco (GII) y Aviación Militar Bolivariana (GII) que forman parte de la programación de la reunión 45.

NOTAS RELACIONADAS

Carlos Luis Uzcategui: Entrevista en Vivo Montas Selectivas R45 La Rinconada

Saludos entrenador, agradecido por conceder la entrevista para nuestros lectores hípicos de Meridiano Web, ¿cómo se encuentra?

-Saludos para toda la afición hípica. Gracias por la oportunidad para transmitirles sobre mis presentados para los clásicos del día domingo. Les invito asistir aquí a La Rinconada y a sellar el 5y6.

Efectivamente son dos pruebas selectivas que forman parte de la programación de la reunión número 45 y en ambas serán en distancia de aliento de 1.800 metros. La sexta competencia es la edición 46 del Clásico Burlesco (GII). Allí en esa merecida selectiva corre los ejemplares: Li Tre Fratelli y Padel.

-Son caballos que andan en muy buenas condiciones. Estoy seguro que van a correr mucho mejor que en el Simón Bolívar. Para el caso de Padel sus trabajos son impecables, al igual que Li Tre Fratelli que, de seguro estará decidiendo.

Y para la edición 71 que es el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII), a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional estará presente dos yeguas norteamericanas: Say Cheez Louise y She a Baddie

-Para el caso de Say Chees Louise no la deje fuera de sus combinaciones y para She a Baddie se encuentra en su 100% de condiciones, por lo que la indico en calidad de tajo porque la gran favorita va a ser la chilena Steady, pero nuestras dos yeguas seguramente estarán decidiendo el clásico.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada LVBP
Jueves 20 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo