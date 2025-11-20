Conoce cuál es el “tajo” de Carlos Luis Uzcátegui para una de las pruebas selectivas de la R45

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 19 de noviembre el destacado entrenador caraqueño Carlos Luis Uzcátegui estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó la ocasión para ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web, a fin de conocer las condiciones físicas-atléticas de sus ejemplares para los Clásicos: Burlesco (GII) y Aviación Militar Bolivariana (GII) que forman parte de la programación de la reunión 45.

Carlos Luis Uzcategui: Entrevista en Vivo Montas Selectivas R45 La Rinconada

Saludos entrenador, agradecido por conceder la entrevista para nuestros lectores hípicos de Meridiano Web, ¿cómo se encuentra?

-Saludos para toda la afición hípica. Gracias por la oportunidad para transmitirles sobre mis presentados para los clásicos del día domingo. Les invito asistir aquí a La Rinconada y a sellar el 5y6.

Efectivamente son dos pruebas selectivas que forman parte de la programación de la reunión número 45 y en ambas serán en distancia de aliento de 1.800 metros. La sexta competencia es la edición 46 del Clásico Burlesco (GII). Allí en esa merecida selectiva corre los ejemplares: Li Tre Fratelli y Padel.

-Son caballos que andan en muy buenas condiciones. Estoy seguro que van a correr mucho mejor que en el Simón Bolívar. Para el caso de Padel sus trabajos son impecables, al igual que Li Tre Fratelli que, de seguro estará decidiendo.

Y para la edición 71 que es el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII), a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional estará presente dos yeguas norteamericanas: Say Cheez Louise y She a Baddie

-Para el caso de Say Chees Louise no la deje fuera de sus combinaciones y para She a Baddie se encuentra en su 100% de condiciones, por lo que la indico en calidad de tajo porque la gran favorita va a ser la chilena Steady, pero nuestras dos yeguas seguramente estarán decidiendo el clásico.