El cantante venezolano Juan Miguel rinde homenaje a Daddy Yakee

El cantautor venezolano Juan Miguel, cerró el año de la mejor manera posible rindiendo un tributo inédito al legendario Daddy Yankee, icono global del reggaetón, con un popurrí en salsa que ya se vuelve viral entre fanáticos del género latino.

La iniciativa forma parte de su proyecto “Salsa Lovers Vol. 2”, que busca reinterpretar grandes éxitos de la música urbana en clave de ritmo caribeño.

De reggaetón a salsa: Juan Miguel se atreve

Juan Miguel, quien ya había sorprendido anteriormente con versiones salseras de éxitos de Chayanne, Ricardo Arjona, Franco De Vita, Luis Miguel y Luis Fonsi, decidió cerrar 2025 con una carta fuerte: un homenaje al “Big Boss” del reggaetón.

El venezolano tomó temas como “Ella me levantó”, “Lo que pasó, pasó”, “Gasolina”, “Llamado de emergencia”, “Qué tengo que hacer” y “Lovumba”, entre otros clásicos de Daddy Yankee, y los ensambló en un popurrí salsero de más de nueve minutos que está disponible en YouTube.

“El reto más grande fue evaluar la rítmica y el impacto de la carrera de Yankee para transformarla. La salsa es un género maravilloso que nos da la oportunidad de apropiarnos de buenas canciones y darles una nueva vida”, explicó Juan Miguel.

Reacciones de fans

La publicación del tributo no pasó desapercibida. En comentarios de Instagram, seguidores de Juan Miguel lo han aplaudido por su audacia y creatividad, con mensajes como “Rompiéndola como siempre”, “Maestro de otro nivel” y “Excelenteeeeeee”, celebrando cómo estos clásicos urbanos se transforman con sabor salsero.

Otros usuarios aprovecharon para pedir más versiones de artistas latinoamericanos consagrados, con sugerencias tan variadas como Guillermo Dávila o Ricardo Montaner, lo que demuestra que el proyecto “Salsa Lovers” está gustando en el público.