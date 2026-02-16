Más allá del Bernabéu: Vinicius revela cómo gestiona la presión, su dieta y su vida en Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El último vídeo de Ibai Llanos en YouTube nos permite asomarnos a la intimidad de Vinicius Jr. durante 24 horas. En un documento de media hora, el astro del Real Madrid detalla cómo equilibra la exigencia de la élite con una vida hogareña sencilla. Su rutina diaria es un reflejo de disciplina y desconexión:

Mañanas de entrenamiento: Regresa a casa alrededor de las 14:00 h para comer con sus amigos.

El descanso del guerrero: Dos horas de siesta sagradas.

Mantenimiento físico: Sesiones de gimnasio y fisioterapia por la tarde.

Ocio nocturno: De 19:00 h a 00:00 h, el fútbol se traslada a la consola, donde juega a Call of Duty y FIFA (Clubes Pro) con su círculo cercano.

La disciplina del "no me gusta"

A pesar de su físico privilegiado, Vinicius fue honesto sobre su relación con las pesas: "No me gusta nada el gimnasio, pero lo hago porque tengo que hacerlo". El brasileño entiende que su juego depende de la explosividad y la velocidad, por lo que cumple con 4 o 5 ejercicios específicos por semana para no sobrecargarse ante el apretado calendario del club blanco.

En cuanto a la nutrición, el delantero confesó su debilidad por los dulces. Sin embargo, ha encontrado un aliado para combatir la ansiedad nocturna tras sus partidas de videojuegos: "Me salva la fruta. Me encanta la piña", reveló, subrayando que en su mesa la disciplina es total y confía ciego en lo que le preparan.

Ancelotti y el sueño del Mundial 2026

La relación con Carlo Ancelotti trasciende lo profesional. Vinicius lo define como "lo mejor que le ha pasado" en su carrera. Con humor, mencionó que, aunque por edad "podría ser su abuelo", el técnico italiano tiene una conexión especial con la plantilla. De hecho, reveló una broma recurrente: cada vez que el "Mister" lo llama, le pregunta: "¿Sabes que vamos a ganar el Mundial?".

Sobre la cita mundialista de este año, "Vini" mostró un respeto absoluto por las grandes potencias, señalando a Portugal, España, Francia y Argentina como las selecciones con mejor equipo actualmente, aunque su gran sueño sigue siendo levantar el trofeo con la Canarinha.

Salud mental y el arte de ignorar el ruido

Uno de los puntos más profundos de la charla fue la gestión de la fama. Habiendo saltado al estrellato en el Flamengo con solo 16 años y llegando al Madrid a los 18, Vinicius ha tenido que aprender a convivir con la presión extrema y las críticas:

"Cuando me pasa algo intento mirar menos Internet. No aprendemos a ser famosos tan jóvenes. Hay un lado bueno, que es el cariño de la afición, pero también está el lado de la prensa y de los rivales que inventan cosas porque es lo que vende".

El valor de los pitos en el campo

Lejos de amedrentarse por la hostilidad en estadios visitantes, el brasileño aseguró que los abucheos y pitos le motivan. "A mí me encanta. Los pitos tienen que estar ahí; yo estoy para marcar goles contra ellos", explicó. Recordó que él mismo, como aficionado de Flamengo, pitaba a los rivales para distraerlos, entendiendo que es parte de la esencia del fútbol siempre y cuando no se cruce la línea del insulto.