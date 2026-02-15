Beisbol venezolano viene cargado de grandes noticias para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano continúa recibiendo respaldo institucional de cara a los próximos años. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una serie de compromisos orientados a fortalecer la estructura competitiva y la infraestructura deportiva en el país, con miras a consolidar el crecimiento del beisbol nacional en 2026.

Uno de los puntos más relevantes es la intención de que Venezuela repita como sede de la Serie de las Américas en 2027, ratificando el deseo de mantener al país como epicentro de eventos internacionales. Esta propuesta busca proyectar al béisbol criollo en el ámbito continental y generar mayor dinamismo económico alrededor del deporte.

Liga Mayor repotenciada

En el plano interno, Rodríguez propuso la expansión del calendario de la Liga Mayor de Béisbol Profesional a cuatro meses. La medida apunta a brindar mayor tiempo de juego a los peloteros, favorecer su desarrollo competitivo y ampliar las oportunidades para el talento emergente en suelo venezolano. De concretarse, la iniciativa representaría un paso significativo en la consolidación del circuito veraniego.

Asimismo, se confirmaron mejoras en infraestructura. Esta misma semana se instalarán nuevas luminarias en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, atendiendo una solicitud directa de la organización local. La modernización del sistema de iluminación permitirá optimizar las condiciones para juegos nocturnos y transmisiones televisivas.

Con estos anuncios, el Ejecutivo refuerza su apuesta por el béisbol venezolano, priorizando expansión, proyección internacional e inversión en escenarios deportivos.