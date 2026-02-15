Deyker Acosta tras su aparatosa caída: "Estoy en casa y fuera de peligro"

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada vibró este sábado con una cartelera de ocho competencias nocturnas, donde la sorpresa y el éxito en la recaudación fueron los grandes protagonistas. El ejemplar Ponsigué dio el campanazo de la noche al imponerse en la Condicional Especial sobre un recorrido de 1.200 metros, rompiendo todos los pronósticos.

Nueva marca nocturna: Apoyo hípico La Rinconada

La afición hípica volvió a demostrar su respaldo incondicional al 5y6 nacional. En esta ocasión, el popular juego de azar alcanzó una recaudación de Bs 127.268.100,00, consolidándose como la segunda cifra más alta registrada para una jornada en horario nocturno.

Incidente en la segunda válida: Susto para Deyker Acosta

La nota amarga de la jornada ocurrió durante la cuarta carrera (segunda válida del 5y6), una prueba de 1.300 metros reservada para yeguas de 6 o más años.

Tras una mala partida de la yegua Queen Tita, su jinete, el aprendiz Deyker Acosta, intentó recuperar terreno rápidamente. Sin embargo, al transcurrir los primeros 400 metros, Acosta perdió el equilibrio y sufrió una aparatosa caída. El personal médico y el servicio de ambulancias actuaron de inmediato, donde trasladan al látigo a un centro asistencial para su evaluación.

Reporte de salud: "Fuera de peligro"

En contacto exclusivo vía WhatsApp con el equipo de Meridiano Wep la mañana de este domingo, el joven jinete brindó un mensaje de tranquilidad desde su hogar:

"Me encuentro en casa, un poco adolorido y cumpliendo reposo, pero lo más importante es que estoy fuera de peligro", afirmó Acosta, quien aprovechó la oportunidad para agradecer la atención recibida tras el percance.

Monta: Reunión 08 La Rinconada

Acosta, quien trabaja bajo la asesoría de su agente Hernán Rengifo, tenía previsto cumplir con un compromiso de alta relevancia para este domingo. Sin embargo, debido al reposo médico, se espera que su conducida sea asignada a otro látigo mediante la respectiva sustitución de última hora