El Caso Negreira cumple tres años sumido en una profunda incertidumbre judicial y deportiva. Mientras la justicia española investiga los pagos de 8,4 millones de euros; Aleksander Ceferin (presidente UEFA) califica la situación como una de las más graves en la historia del fútbol europeo.

UEFA mantiene el expediente abierto y no descarta sanciones severas contra el club catalán. Aunque el FC Barcelona intenta minimizar el impacto, el artículo cuatro del reglamento europeo faculta a la confederación para castigar cualquier intento de influir en resultados oficiales.

Joan Laporta intentó justificar los pagos mediante la entrega de cajas con informes técnicos y discos ópticos. Sin embargo, estas pruebas generan dudas en el juzgado, ya que ex entrenadores (Luis Enrique y Ernesto Valverde) no vieron nunca dichos documentos durante sus etapas.

FC Barcelona pasa del Caso Negreira y se centra en el fútbol

Mientras los despachos están que arde con declaraciones de Joan Laporta y ex presidentes del Barcelona. Los 25 jugadores y el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick están totalmente centrados en el fútbol. El equipo está en un gran estado de forma y aspiran a ganar todos los títulos.

El Barca es segundo en LaLiga (Momentáneamente), está clasificado a los 8vos de Final de la UEFA Champions League y está en Semifinales de la Copa del Rey. Aún viven en los torneos más importantes de la temporada, lo que deja muy claro, que están centrados en el juego.

El vestuario liderado por Flick prefiere blindarse ante el ruido mediático que genera cada nueva revelación judicial. La plantilla mantiene una concentración absoluta en los objetivos deportivos, demostrando que la ambición competitiva del conjunto azulgrana permanece intacta.

Las posibles sanciones de la UEFA contra el Barcelona

El organismo europeo dispone de la potestad para aplicar el artículo cuatro de su reglamento disciplinario. Esta normativa permite excluir a cualquier equipo que atente contra la integridad de las competiciones, sin necesidad de una sentencia judicial previa en España.

Las consecuencias financieras de una posible expulsión de la Champions serían devastadoras para la estabilidad del club. Además de perder ingresos millonarios por derechos televisivos. Por otra parte, la imagen institucional quedaría gravemente dañada ante patrocinadores globales.