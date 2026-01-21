Champions League: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League en su edición 2025-26 siguió su recorrido este miércoles con la séptima jornada de la primera fase, conocida en formato liguero de tabla general. El cierre de la fecha dejó resultados importantes y movimientos en el orden de los equipos.

Por su parte, uno de los clubes más seguidos era Barcelona en su visita al Slavia Praga, al que derrotó con remontada 2-4 para ubicarse ahora en la novena casilla, igualado en puntos con PSG (6º +10) , Newcastle (7º +10), Chelsea (8º +6), Sporting (10º +5), Manchester City (11º +5), Atlético de Madrid (12º +3 ) y Atalanta (13º +1) en ese orden por diferencial de goles.

El top cinco de ese pelotón sigue liderado por Arsenal, seguido de un Bayern Múnich que ganó este miércoles al Union Saint-Gilloise (2-0). De allí en adelante continúan Real Madrid (+11) y Liverpool (+6) en la tercera y cuarta casilla con 15 unidades, para completar el quinteto el Tottenham con 14.

El resto de la tabla de posiciones de la Champions League

La lucha en la zona alta es frenética por estar dentro de los primeros ocho equipos, zonas de la competición que garantizan una clasificación directa a los octavos de final.

El nuevo formato, aplicado desde la temporada 2024-25, prevé que los clubes que finalicen esta ronda entre la novena plaza y la decimocuarta disputen una ronda de dieciseisavos de final.

Por los momentos, después de Atalanta en la casilla 13º continúan Inter (12), Juventus (12), Borussia Dortmund (11), Galatasaray (10), Qarabağ (10), Marsella (9), Leverkusen (9), Mónaco (9), PSV (8), Athletic (8) y Olympiacos (8), cerrando -por los momentos- los clasificados a la siguiente instancia.

Hasta ahora, estarían quedando fuera de la Champions League el Napoli (8), Copenhague (8), Brujas (7), F.K. Bodø/Glimt (6), Bénfica (6), Pafos (6), Union Saint-Gilloise (6), Ajax (6). Los ya eliminados son: Eintracht Frankfurt (4), Slavia Praga (3), Villarreal (1) y Kairat (1).