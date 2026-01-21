Este sería el plan del West Ham con Keiber Lamadrid

Suscríbete a nuestros canales

Los días siguen avanzando y el momento en el que West Ham termine de cerrar la incorporación del extremo venezolano Keiber Lamadrid parece más cerca que nunca.

El jugador todavía del Deportivo La Guaira, que registra 22 años de edad, se uniría al cuadro de la Premier League próximamente a través de un préstamo válido para el resto de la temporada.

En las distintas informaciones que surgen sobre el criollo se apunta a que el acuerdo tendría una opción a compra por entre los 870mil al millón de euros en verano.

¿Cuál es el plan de West Ham con Keiber Lamadrid?

Keiber ya tendría muy adelantado el proceso de este movimiento, sobre todo porque su revisión médica se habría realizado en París, dejado la llegada del criollo a Inglaterra supone un paso importante para el Futve, que nuevamente estaría demostrando que se pueden sacar piezas claves de la competición local.

Sin embargo, en el caso puntual de Lamadrid la apuesta del club inglés tendría una metodología de entrada, en la que no se contemplaría que el venezolano vaya directamente al primer equipo.

Por su parte, el extremo jugaría inicialmente en el segundo equipo de la institución, mientras con los meses avanza en su adaptación que le pueda abrir la puerta a la primera unidad.

Eso sí, Keiber Lamadrid sería una apuesta de futuro que estaría haciendo el club, lo que es un mensaje que lo consideran un futbolista para de mucha proyección.