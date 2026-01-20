Oswaldo Vizcarrondo: El regreso de un venezolano al baquillo vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol acaba de anunciar la contratación de un nuevo seleccionador nacional, se trata de Oswaldo Vizcarrondo. El ex defensor del combinado nacional llegó a Venezuela después de un breve interinato y de estar al frente de las selecciones juveniles.

Desde cuando no entrenaba un venezolano

Con la llegada de Vizcarrondo al banquillo de la Vinotinto se produce el retorno de un venezolano como seleccionador principal de la selección. Si bien Vizcarrondo y Aristiguieta estuvieron al mando de la selección nacional de fútbol, ambos asumieron como interinos.

El último criollo que había dirigido a Venezuela fue Leo González, quién también asumió el cargo de forma interina tras el ciclo de José Peseiro. Esto fue en el año 2021. Pero si queremos llegar a quién fue el último criollo seleccionador nacional oficial hay que retroceder hasta 2020.

Se trata de Rafael Dudamel quién estuvo al frente de la selección hasta el año 2020, el ciclo de Dudamel al mando de la selección fue entre 2016 y 2020 en donde dirigió 38 compromisos, de los cuales ganó 12, empató 15 y perdió 11 partidos.