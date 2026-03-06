Clásico Mundial: Esto dice Omar López sobre la lesión de Jackson Chourio

Suscríbete a nuestros canales

Alarmas encendidas en Venezuela. En la noche de este jueves 5 de marzo se dio a conocer la noticia de que la presencia de Jackson Chourio en el primer juego del Clásico Mundial de Beisbol estaba en duda, debido a una lesión sufrida durante los juegos de exhibición que disputó la selección a principios de semana.

Según reporta el periodista Daniel Álvarez-Montes, el manager venezolano, Omar López, ofreció una actualización en la mañana de este viernes 6 de marzo sobre el estatus del jardinero de Cerveceros de Milwaukee, y en efecto, se confirmó que no será de la partida para el debut ante Países Bajos, aunque su presencia no está descartada del todo.

¿Cómo se encuentra Jackson Chourio?

Y es que, en efecto, Jackson Chourio sufrió un pelotazo en la mano el pasado miércoles 4 de marzo, en un juego de exhibición entre Venezuela y Nacionales de Washington. Según reporta el periodista Adam McCalvy, el criollo sufrió una contusión en su mano derecha, pero "no hay preocupación a largo plazo" con esta lesión.

El criollo fue sometido a una prueba de rayos X, que afortunadamente mostró que no hay fractura en su mano. Ante esto, Omar López anunció que el jugador estará disponible para ser corredor emergente o incluso para fildear si es necesario, pero su nombre no estará en el lineup.

Además, Adam McCalvy añadió que Jackson Chourio quiso jugar ante Países Bajos, pero el cuerpo técnico venezolano, en comunicación con el equipo médico de Milwaukee, decidió darle descanso para el debut, y luego reevaluarlo para determinar su disponibilidad para los próximos juegos del Grupo D, en donde Venezuela tendrá que medirse a Israel, Nicaragua y República Dominicana.