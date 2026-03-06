Junior Alvarado al ataque: Las montas selectivas del venezolano en el día del Tampa Bay Derby

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de este sábado 7 de marzo en el hipódromo de Tampa Bay Downs contará con la presencia del destacado jinete venezolano Junior Alvarado. El ganador del Kentucky Derby llega al óvalo de Oldsmar con una agenda cargada de eventos de grado y montas de alta confianza en las pruebas más lucrativas de la tarde.

El reto del Tampa Bay Derby y las pruebas de grado

Alvarado, quien atraviesa un momento excepcional en el turf estadounidense, tendrá participaciones clave en los Stakes más importantes de la programación. Su jornada selectiva incluye el prestigioso Tampa Bay Derby (G3), donde buscará sumar puntos vitales en la ruta hacia las Coronas de 2026.

Además de la prueba principal, Alvarado destaca en el Hillsborough Stakes (G2), una de las carreras más ricas del día sobre la grama, y en el Florida Oaks (G3), donde buscará la victoria con una de las potras más interesantes del lote.

Cuadro de montas selectivas: Sábado 7 de marzo

A continuación, detallamos las participaciones de Junior Alvarado en los eventos estelares de la jornada:

Carrera Competencia Ejemplar Premio Distancia / Superficie 9na Hillsborough Stakes (G2) Destino d'Oro $225.000 1.800m (Grama) 10ma Florida Oaks (G3) Laigina $200.000 1.700m (Grama) 11ma Tampa Bay Derby (G3) Redland Rebels $400.000 1.700m (Arena)

En la prueba central, el Tampa Bay Derby (G3), Alvarado conducirá a Redland Rebels, un ejemplar que viene de realizar sólidas actuaciones en Florida. Por su parte, en el Florida Oaks, el jinete zuliano llevará las riendas de Laigina sobre la superficie de grama, buscando imponer su jerarquía en un recorrido de 1.700 metros que promete grandes emociones.