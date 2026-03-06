Nikola Jokic y el nuevo paradigma del pívot: Superando la sombra de Wilt Chamberlain

Suscríbete a nuestros canales

En la historia de la NBA, la figura del centro solía limitarse a rebotar, taponar y anotar cerca del aro. Sin embargo, Nikola Jokic ha dinamitado ese concepto. Con su reciente registro de 187 triples-dobles, el jugador de los Denver Nuggets ha establecido una distancia sideral respecto a su más cercano perseguidor histórico en la posición: el legendario Wilt Chamberlain, quien detuvo su contador en 78.

Este ascenso meteórico ha reconfigurado los libros de récords. Mientras que Jokic se mantiene en la cima absoluta de los pívots y acecha el primer lugar de la lista general de todos los tiempos, otros nombres contemporáneos intentan seguirle el paso. Un ejemplo claro es Domantas Sabonis, quien con 68 triples-dobles se ha consolidado como la tercera fuerza histórica en esta categoría para jugadores de su posición, demostrando que la versatilidad es el nuevo estándar para los internos en la liga actual.

Un duelo de épocas: Jokic vs. Chamberlain

Comparar a estos dos titanes es observar la evolución del baloncesto mismo. Mientras que Wilt Chamberlain alcanzó sus 78 triples-dobles en una liga donde su superioridad física era abrumadora, Jokic lo ha hecho en la era de la analítica, el triple y la visión periférica total.

El facilitador moderno: A diferencia de Chamberlain, cuyo juego de pases fue una faceta que desarrolló notablemente a mitad de su carrera (liderando la liga en asistencias en 1968), Jokic es el eje central de la ofensiva desde el primer segundo. Su capacidad para asistir desde el poste alto, el poste bajo o en transición lo convierte en un "base en cuerpo de pívot".

La consistencia: Jokic no solo ha superado a Wilt en cantidad, sino que ha escalado hasta los puestos de honor de la historia general, superando a leyendas del perímetro y colocándose a la caza de los registros de Russell Westbrook.

Eficiencia: Muchos de los triples-dobles de Jokic vienen acompañados de porcentajes de tiro superiores al 60%, lo que añade una capa de valor extra a su producción estadística: no solo acumula números, sino que lo hace con una precisión quirúrgica.

El impacto en el juego

Este hito no es solo una estadística fría; es el certificado de defunción del "pívot tradicional". Hoy, gracias al camino abierto por Jokic, se espera que los centros tengan visión de campo y la capacidad de generar juego para sus compañeros. El "Joker" ha demostrado que el tamaño no está peleado con la elegancia en el pase.

Dato histórico: El 22 de octubre de 2022, Jokic empató oficialmente los 78 de Chamberlain. En poco más de tres años, ha sumado más de 100 adicionales, demostrando un ritmo de producción nunca antes visto para un jugador de su estatura.