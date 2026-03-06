Clásico Mundial: Conoce los resultados de la jornada de este jueves 5 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente, se dio inicio a la edición número seis del Clásico Mundial de Beisbol en este 2026 y es importante saber cómo quedaron los primeros desafíos de esta competición internacional.

Aunque en Japón si comenzó el 5 de marzo, en el horario venezolano, el duelo inaugural entre China Taipei y Australia comenzó a las 11:00pm del miércoles, 4 de marzo.

No obstante, fue un choque que culminó en la madrugada y por lo tanto, lo incluiremos con los otros dos compromisos que se llevaron a cabo en esta jornada.

Australia blanquea en su debut:

El primer resultado inesperado, para muchos, no se hizo esperar y Australia se apoyó en el prospecto Bazzana, además de contar con gran pitcheo, para blanquear a la novena de China Taipei en el debut de esta competición.

China Taipei 0-3 Australia

Corea noquea a República Checa:

Por su parte, los bateadores de Corea del Sur no tuvieron piedad contra los brazos de República Checa y los superaron cómodamente, anotando más de 10 carreras.

República Checa 4-11 Corea del Sur.

Australia consigue segunda victoria:

Exactamente 24 horas después, la selección de Australia sumó su segunda victoria en fila con otra gran actuación de sus brazos, quienes en esta ocasión, sometieron a República Checa.