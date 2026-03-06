Marruecos cambia de mando: adiós a Walid Regragui, bienvenido Mohamed Ouahbi

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que ha sacudido los cimientos del fútbol africano, Walid Regragui anunció su salida como seleccionador de Marruecos el jueves por la noche. La noticia llega en un momento crítico: a menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

La conferencia de prensa, que inicialmente se perfilaba como una aclaración de rumores, terminó siendo un emotivo homenaje al hombre que cambió la historia del fútbol marroquí. Acompañado por el presidente de la federación, Fouzi Lekjaa, Regragui explicó que su ciclo había llegado a su fin natural.

Un paso al costado por el bien del equipo

"El equipo necesita una cara nueva, una energía diferente y una perspectiva distinta", confesó Regragui, de 50 años. El estratega, que se convirtió en un ícono global tras llevar a los "Leones del Atlas" a las semifinales en Catar 2022, enfatizó que su salida es una decisión estratégica. "Creo que el grupo requiere un nuevo impulso antes del Mundial para seguir progresando. Mi decisión forma parte de la evolución necesaria de este equipo".

A pesar de su estatus de leyenda, la presión sobre Regragui había crecido exponencialmente tras la reciente Copa Africana de Naciones. Marruecos, actuando como anfitrión en enero de 2026, cayó de forma dramática ante Senegal (1-0) en la final, un golpe duro para una nación que esperaba coronar su era dorada con un título continental que se les resiste desde 1975.

Mohamed Ouahbi: de las bases al escenario principal

La federación no ha perdido tiempo y ha nombrado a Mohamed Ouahbi como sucesor inmediato. Ouahbi no es un desconocido en el entorno marroquí; recientemente llevó a la selección Sub-20 a conquistar el título de la Copa Mundial Juvenil, demostrando una capacidad táctica que ilusiona a la directiva.

Este será el primer gran reto de Ouahbi al frente de una selección absoluta. El técnico belga-marroquí de 49 años, con amplia experiencia en las inferiores del Anderlecht belga, llega con un mensaje de continuidad: "No estoy aquí para construir desde cero, porque los cimientos ya son sólidos. Estoy aquí para seguir compitiendo al máximo nivel".

Para fortalecer su cuerpo técnico, Ouahbi contará con João Sacramento como segundo entrenador. El portugués aporta un currículum envidiable tras su paso por el Paris Saint-Germain y su trabajo codo a codo con José Mourinho en la Roma y el Tottenham.