Clásico Mundial: Francisco Cervelli quiere poner a Italia en el mapa

Italia, es reconocido por haber ganado cuatro copas en mundiales de fútbol, no obstante, cuando se habla de beisbol, no han llegado muy lejos y en esta oportunidad, el venezolano Francisco Cervelli quiere influenciar a la nueva generación de jugadores de ese país, para logren dar un batacazo en este Clásico Mundial.
Cervelli, quien jugó en las Grandes Ligas durante 13 temporadas, nació en Venezuela, pero su padre es italiano y por ende, el ex receptor representó a esta selección como pelotero en un par de ediciones mundialistas (2009-2017).
Francisco Cervelli buscar sembrar el beisbol en los niños italianos:
Sin embargo, ahora tendrá la responsabilidad de hacerlo como dirigente y más allá de lo que suceda dentro del terreno, Cervelli quiere que el beisbol reciba mayor reconocimiento por parte de los seguidores Azzurri.
"Yo nací viendo béisbol (En Venezuela), lo llevo en mis venas y llevarlo a Italia es especial; especialmente para los muchachos bien jovencitos, para poder (ponerlos) en el campo y darles la esperanza de que con este deporte también pueden hacer una vida, no solamente con el fútbol”, comentó Francisco sobre la huella que quiere sembrar en el país que le dio muchas oportunidades a él.
Francisco Cervelli quiere poner a Italia en el mapa:
Si bien, los grandes favoritos en el grupo B son Estados Unidos y México, Italia espera dar sorpresa en la primera experiencia de Cervelli como mandamás, quien también expresó que su misión es ir más allá de este Clásico.
"Empecé con este trabajo no sólo porque es el Clásico Mundial de Béisbol, sino también por el béisbol italiano”, expresó Cervelli. “Aún estoy aprendiendo, pero significa mucho porque creo que como coach, estás aquí para ayudar. Estás aquí para hacer lo mejor que puedas para cada jugador y poner a Italia en el mapa", concluyó.
Italia no solamente contará con un venezolano, debido a que Lipso Nava estará como coach de tercera base y el catcher J.J. D'orazio forma parte del roster de esta novena.