Clásico Mundial: ¡Debuta Venezuela! Estos son los juegos pautados para este viernes

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 comenzó tranquilo, pero empezará a tomar color desde este viernes, 6 de marzo, en una jornada en la que debutará Venezuela y es la primera que contará con más de dos desafíos en la cartelera.

No solamente será la escuadra nacional, pues los otros tres favoritos: Japón, República Dominicana y Estados Unidos; también verán acción en esta fecha, la cual será imperdible, tras tener una cantidad exacta de ocho duelos programados durante todo el día.

Los dirigidos por Omar López, tendrán su primer reto ante la novena de Países Bajos, un conjunto al que se han medido en una sola oportunidad previamente saliendo victoriosos en aquella ocasión.

Juegos para hoy en el Clásico Mundial:

- Japón vs China Taipei 6:00am

- Cuba vs Panamá 12:00pm

- Países Bajos vs Venezuela 1:00pm

- México vs Gran Bretaña 2:00pm

- Puerto Rico vs Colombia 7:00pm

- Nicaragua vs República Dominicana 8:00pm

- Estados Unidos vs Brasil 9:00pm

- China Taipei vs República Checa 11:00pm.

Todos los horarios presentados son correspondientes a Venezuela.