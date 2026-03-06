Mano dura de la UEFA: Multa y amenaza de cierre parcial al Santiago Bernabéu por incidentes racistas

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha notificado oficialmente una sanción al Real Madrid tras analizar los informes del partido contra el Benfica. La resolución impone una multa de 15.000 euros al club blanco, fundamentada en el "comportamiento racista y/o discriminatorio" detectado en un sector de su afición durante el compromiso continental.

Advertencia de clausura en el Fondo Sur

Más allá de la sanción económica, la UEFA ha lanzado un ultimátum que afecta directamente a la logística del estadio Santiago Bernabéu. El organismo amenaza con el cierre parcial de al menos 500 localidades situadas en el fondo sur del recinto.

Esta medida de cierre se mantiene actualmente en suspenso, pero se ejecutará de forma inmediata si se repiten incidentes de naturaleza similar en los próximos encuentros bajo la jurisdicción de la UEFA. El objetivo del ente rector es erradicar los cánticos y gestos discriminatorios que, según los observadores, empañaron la jornada deportiva.

Protocolo contra la discriminación

La decisión de la UEFA se alinea con su política de tolerancia cero ante el racismo. Según el reglamento disciplinario vigente, los clubes son responsables directos del comportamiento de sus seguidores dentro de las instalaciones.

Responsabilidad del club: El Real Madrid deberá implementar medidas adicionales de seguridad y concienciación para identificar a los responsables y evitar la ejecución del cierre de las gradas.

Precedentes: Las sanciones por racismo han ido en aumento en las últimas temporadas, pasando de multas simbólicas a cierres totales de estadios en casos de reincidencia grave.

Impacto para los abonados

En caso de que la amenaza de cierre se haga efectiva, el club se vería obligado a reubicar a los aficionados de esa zona o, en su defecto, dejar el sector vacío y cubierto con una lona con el lema "No to Racism" (No al Racismo), perdiendo así parte del apoyo local en una de las zonas más activas del estadio.

Se espera que el club emita una declaración oficial en las próximas horas detallando si apelará la sanción o si iniciará procesos de expulsión interna para los individuos implicados en los incidentes contra el club portugués.