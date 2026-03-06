Cooper Flagg hace historia: El único escolta de LeBron James en el club de los 1,000 puntos

Suscríbete a nuestros canales

La noche del jueves 5 de marzo de 2026 quedará grabada en los libros de récords de la NBA. En su regreso a las canchas tras superar una lesión en el pie, Cooper Flagg no solo retomó el ritmo de juego, sino que grabó su nombre junto a la realeza del baloncesto. Al anotar su primer canasta del encuentro ante el Orlando Magic, el novato alcanzó los 1,000 puntos en su carrera, lográndolo a la edad de 19 años y 74 días.

Con esta marca, Flagg desplaza a leyendas de la talla de Kobe Bryant, Kevin Durant y Carmelo Anthony en la lista de precocidad anotadora. Ahora, el joven de Maine solo tiene por delante a LeBron James, quien mantiene el récord absoluto al haber alcanzado la misma cifra a los 19 años y 41 días en 2004.

El Olimpo de la precocidad

La hazaña de Flagg es un recordatorio del impacto inmediato que ha tenido en la liga. Para poner en perspectiva su logro, así queda el panorama de los jugadores más jóvenes en la historia de la NBA en alcanzar los 1,000 puntos:

LeBron James: 19 años, 41 días. Cooper Flagg: 19 años, 74 días. Kobe Bryant: 19 años, 127 días. Kevin Durant: 19 años, 146 días. Devin Booker: 19 años, 162 días.

La diferencia entre James y Flagg es de apenas 33 días, un margen estrecho que demuestra que estamos ante un talento generacional cuya madurez en la duela compite directamente con los mejores inicios de carrera registrados en el siglo XXI.

Más que un anotador

Aunque el enfoque principal es su capacidad para sumar puntos, el hito de los 1,000 llegó acompañado de una estadística aún más selecta. Flagg se ha convertido en apenas el noveno jugador en la historia (y el primero desde Luka Doncic y Michael Jordan) en registrar al menos 1,000 puntos, 300 rebotes y 200 asistencias en sus primeros 50 partidos de carrera.

Este despliegue de versatilidad confirma que la apuesta de los Mavericks por el pick #1 del Draft 2025 está rindiendo dividendos históricos. Flagg no solo anota; facilita, rebotea y defiende, emulando la omnipresencia que caracterizó los primeros años de LeBron James en Cleveland.

Un regreso con sabor agridulce

A pesar del récord, el joven estrella mantuvo su habitual perfil bajo tras la derrota de su equipo por la mínima (115-114). "Es un honor estar en esa conversación, pero mi enfoque está en impactar el juego de todas las maneras posibles para ayudar al equipo a ganar", declaró Flagg al finalizar el encuentro.

Flagg alcanzó el hito en exactamente 50 partidos, promediando más de 20 puntos por encuentro desde su debut, una consistencia que lo mantiene como el favorito indiscutible para el premio al Novato del Año.