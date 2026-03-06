Hay revancha: Westwood y Getaway Car, en la cartelera de 1 millón de dólares en California

Suscríbete a nuestros canales

Una cartelera millonaria tiene prevista el hipódromo de Santa Anita Park, este sábado 7 de marzo, en marco de la disputa del Santa Anita Handicap G1, por $300,000 en distancia de 2,000 metros en pista de arena para ejemplares maduros, en la cual el héroe de la Pegasus World Cup G1, Skippylongstocking, será el gran ausente.

Además de este evento, la cartelera incluye el Beholder Mile Stakes G1 de $300,000, el San Felipe Stakes G2 de $200,000 prueba que otorga 50 puntos al ejemplare ganador en la Ruta al Kentucky Derby G1, y el Frank E. Kilroe Mile Stakes G2 de $200,000, dentro de una jornada de once competencias.

Santa Anita Park; Westwood y Getaway Car, tendrán a cuatro rivales en el Santa Anita Handicap

Una cartelera millonaria se presenta este sábado en el óvalo ubicado en Arcadia, California, en la que Skippylongstocking, favorito para el evento, fue retirado debido a problemas que presentó en su vuelo hacia california este martes. Por lo que esta prueba contará con seis ejemplares y el duelo entre Westwood y Getaway Car, que se presentó en el San Pasqual Stakes G2 en enero.

Westwood, viene de ganar el San Pasqual Stakes G2, el 31 de enero en 1,800 metros en este circuito. Su primera victoria de grado en 10 presentaciones con producción de $313,900 para el CRK Stable. Llevara a Kazushi Kimura en su lomo para el entrenador Peter Eurton, quien sustituye al fallecido Shirreffs.

Getaway Car, que fue favorito en el San Pasqual Stakes G2, donde escoltó al ganador Westwood, regresa para buscar su primera victoria de stakes de grado. El entrenador de Bob Baffert, cuenta con tres victorias en 10 presentaciones y producción por encima de los 600 mil dólares. Monta Juan Hernández.

Midnight Mammoth, Just a Touch, Vodka Vodka y British Isles, completan la nómina del Santa Anita Handicap, G1. Será la décima en el orden, que inicia a las 8:30 p.m. hora venezolana.