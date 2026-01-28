¡Agarre dato, morocha imbatible! Un grupo parejo se presenta en el San Pasqual S (G2) el sábado en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, celebrará una cartelera de nueve competencias, en la que incluyó el San Pasqual S (G2) por un monto de $200,000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena.

Esta prueba atrajo a seis ejemplares maduros en la cual destaca los ganadores de stakes Midnight Mammoth y Getaway Car, dentro de este grupo muy parejo, ambos ejemplares destacan como los máximos aspirantes para conquistar la victoria.

Santa Anita Park: El San Pasqual S (G2) presenta grupo muy parejo

El San Pasqual S (G2) es la primera de dos pruebas de Graded que se disputan en la jornada sabatina en Santa Anita Park. En esta primera competición, se presenta el veterano Midnight Mammoth y Getaway Ca. Midnight Mammoth, entrenado por Craig Dollase, ganador del Cougar II S. (G3) participó en el San Pascual S (2) el pasado año donde arribó sexto.

Midnight Mammoth, un caballo castrado de 7 años viene de una victoria en una carrera de alto nivel en siete furlongs el 16 de enero en Santa Anita. Fue su primera carrera desde agosto, cuando terminó sexto en la Pacific Classic (G1). Propiedad de Jeffrey Sengara, Midnight Mammoth tiene un récord de nueve victorias en 38 presentaciones, con ganancias de $460,380. Su jinete habitual es, Armando Ayuso.

Getaway Car, por su parte ganó el Best Pal S. (G3) y el Sunland Derby del año pasado en febrero y terminó cuarto como el favorito en el Virginia Derby un mes después en Colonial Downs. Regresó tras más de ocho meses en noviembre en Del Mar y llegó sexto. El hijo de Curlin, tendrá a Juan Hernández a bordo y el entrenamiento de Bob Baffert.

Completan la nómina: Ghazaaly, con Emisael Jaramillo, Bartholdy, con Tyler Baze, Pony Express, con Héctor Berrios y Westwood, con Kazushi Kimura.