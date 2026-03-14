El fenómeno global "Las guerreras K-pop" tendrá segunda parte

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El universo de HUNTR/X regresará a las pantallas luego de romper récords históricos de audiencia, Netflix ha confirmado que la exitosa película animada "Las guerreras K-pop" (KPop Demon Hunters) tendrá una esperada segunda parte.

La noticia llega tras el fenómeno global de la primera entrega que se consolidó no solo como un éxito musical, sino como un pilar dentro de la animación moderna.

El regreso de los creadores originales

Para la segunda película la visión creativa estará nuevamente en manos de sus directores originales Maggie Kang y Chris Appelhans.

Este anuncio marca un hito importante, ya que será el primer proyecto bajo el acuerdo exclusivo multianual que Kang y Appelhans firmaron con la plataforma de streaming para desarrollar y dirigir nuevas producciones animadas.

"Con KPop Demon Hunters, Maggie y Chris no solo llegaron a la audiencia, encendieron un fandom global que cruzó idiomas, generaciones y géneros", destacó Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix.

Un fenómeno mundial

Desde su estreno en junio de 2025, la colaboración entre Netflix y Sony Pictures Animation ha obtenido más de 500 millones de reproducciones y se ha posicionado como la película más popular en la historia de la plataforma.

La mezcla de música, fantasía y cultura coreana generó un "fandom" masivo en cuestión de meses.