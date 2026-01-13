BTS anuncia regreso con gira en Latinoamérica: Fechas confirmadas en cinco países

BTS está de regreso con una gira mundial que recorrerá varios países de Latinoamérica, así lo anunció este 13 de enero la empresa discográfica de la agrupación surcoreana de K-pop, Hybe.
Tras una larga pausa de tres años debido a sus obligaciones en el servicio militar, los siete miembros se reunirán una vez más al anunciar un nuevo álbum que saldrá a la luz el 20 de marzo. Esto marca el inicio de una nueva etapa grupal de RM, Jin, Suga, J Hope, V, Jimin y Jungkook.
Los integrantes retomaron sus vidas durante el 2025 luego de finalizar su servicio militar, sin embargo, se tomaron un tiempo para preparar su regreso y trabajar en proyectos personales.
Fechas de Latinoamérica en la gira de BTS
Las army, como se hacen llamar la fanaticada de BTS, no podían estar más feliz con el anuncio del tour que vino acompañado con varias fechas por la región. Aunque, todavía los precios y la preventa no han sido informada, sus seguidores se mantienen atentos a cualquier información.
México, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, ya tiene fechas confirmadas para la llegada de la agrupación y se espera que agreguen más fechas en el trascurso del tiempo.
La última vez que BTS pisó Latinoamérica fue en 2019 cuando el grupo ofreció dos conciertos en São Paulo como parte de la gira Love Yourself: Speak Yourself.
Tour de BTS
- 9, 11 y 12 de abril - Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium
- 17 y 18 de abril - Japón, Tokio
- 25 y 26 de abril - Estados Unidos, Tampa - Raymond James Stadium
- 2 y 3 de mayo - Estados Unidos, El Paso - Sun Bowl Stadium
- 7, 9 y 10 de mayo - México, Ciudad de México - Estadio GNP Seguros
- 17 de mayo - Estados Unidos, Stanford - Stanford Stadium
- 23, 24 y 27 de mayo - Estados Unidos, Las Vegas - Allegiant Stadium
- 12 y 13 de junio - Corea del Sur, Busan
- 26 y 27 de junio - España, Madrid - Riyadh Air Metropolitano
- 1 y 2 de julio - Bélgica, Bruselas - King Baudouin Stadium
- 6 y 7 de julio - Inglaterra, Londres - Tottenham Hotspur Stadium
- 12 de julio - Alemania, Múnich - Allianz Arena
- 17 y 18 de julio - Francia, París - Stade de France
- 1 y 2 de agosto - Estados Unidos, East Rutherford - MetLife Stadium
- 5 y 6 de agosto - Estados Unidos, Foxboro - Gillette Stadium
- 10 y 11 de agosto - Estados Unidos, Baltimore - M&T Bank Stadium
- 15 y 16 de agosto - Estados Unidos, Arlington - AT&T Stadium
- 22 y 23 de agosto - Canadá, Toronto - Rogers Stadium
- 27 y 28 de agosto - Estados Unidos, Chicago - Soldier Field
- 1, 2, 5 y 6 de septiembre - Estados Unidos, Los Ángeles - SoFi Stadium
- 2 y 3 de octubre - Colombia, Bogotá
- 9 y 10 de octubre - Perú, Lima
- 16 y 17 de octubre - Chile, Santiago
- 23 y 24 de octubre - Argentina, Buenos Aires
- 28, 30 y 31 de octubre - Brasil, São Paulo
- 19, 21 y 22 de noviembre - Taiwán, Kaohsiung
- 3, 5 y 6 de diciembre - Tailandia, Bangkok
- 12 y 13 de diciembre - Malasia, Kuala Lumpur
- 17, 19, 20 y 22 de diciembre - Singapur
- 26 y 27 de diciembre - Indonesia, Yakarta
2027
- 12 y 13 de febrero - Australia, Melbourne
- 20 y 21 de febrero - Australia, Sídney
- 4, 6 y 7 de marzo - Hong Kong
- 13 y 14 de marzo - Filipinas, Manila