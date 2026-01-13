BTS anuncia regreso con gira en Latinoamérica: Fechas confirmadas en cinco países

Suscríbete a nuestros canales

BTS está de regreso con una gira mundial que recorrerá varios países de Latinoamérica, así lo anunció este 13 de enero la empresa discográfica de la agrupación surcoreana de K-pop, Hybe.

Tras una larga pausa de tres años debido a sus obligaciones en el servicio militar, los siete miembros se reunirán una vez más al anunciar un nuevo álbum que saldrá a la luz el 20 de marzo. Esto marca el inicio de una nueva etapa grupal de RM, Jin, Suga, J Hope, V, Jimin y Jungkook.

Los integrantes retomaron sus vidas durante el 2025 luego de finalizar su servicio militar, sin embargo, se tomaron un tiempo para preparar su regreso y trabajar en proyectos personales.

Fechas de Latinoamérica en la gira de BTS

Las army, como se hacen llamar la fanaticada de BTS, no podían estar más feliz con el anuncio del tour que vino acompañado con varias fechas por la región. Aunque, todavía los precios y la preventa no han sido informada, sus seguidores se mantienen atentos a cualquier información.

México, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, ya tiene fechas confirmadas para la llegada de la agrupación y se espera que agreguen más fechas en el trascurso del tiempo.

La última vez que BTS pisó Latinoamérica fue en 2019 cuando el grupo ofreció dos conciertos en São Paulo como parte de la gira Love Yourself: Speak Yourself.

Tour de BTS

9, 11 y 12 de abril - Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium

17 y 18 de abril - Japón, Tokio

25 y 26 de abril - Estados Unidos, Tampa - Raymond James Stadium

2 y 3 de mayo - Estados Unidos, El Paso - Sun Bowl Stadium

7, 9 y 10 de mayo - México, Ciudad de México - Estadio GNP Seguros

17 de mayo - Estados Unidos, Stanford - Stanford Stadium

23, 24 y 27 de mayo - Estados Unidos, Las Vegas - Allegiant Stadium

12 y 13 de junio - Corea del Sur, Busan

26 y 27 de junio - España, Madrid - Riyadh Air Metropolitano

1 y 2 de julio - Bélgica, Bruselas - King Baudouin Stadium

6 y 7 de julio - Inglaterra, Londres - Tottenham Hotspur Stadium

12 de julio - Alemania, Múnich - Allianz Arena

17 y 18 de julio - Francia, París - Stade de France

1 y 2 de agosto - Estados Unidos, East Rutherford - MetLife Stadium

5 y 6 de agosto - Estados Unidos, Foxboro - Gillette Stadium

10 y 11 de agosto - Estados Unidos, Baltimore - M&T Bank Stadium

15 y 16 de agosto - Estados Unidos, Arlington - AT&T Stadium

22 y 23 de agosto - Canadá, Toronto - Rogers Stadium

27 y 28 de agosto - Estados Unidos, Chicago - Soldier Field

1, 2, 5 y 6 de septiembre - Estados Unidos, Los Ángeles - SoFi Stadium

2 y 3 de octubre - Colombia, Bogotá

9 y 10 de octubre - Perú, Lima

16 y 17 de octubre - Chile, Santiago

23 y 24 de octubre - Argentina, Buenos Aires

28, 30 y 31 de octubre - Brasil, São Paulo

19, 21 y 22 de noviembre - Taiwán, Kaohsiung

3, 5 y 6 de diciembre - Tailandia, Bangkok

12 y 13 de diciembre - Malasia, Kuala Lumpur

17, 19, 20 y 22 de diciembre - Singapur

26 y 27 de diciembre - Indonesia, Yakarta

2027