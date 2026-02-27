El debut soñado: Peralta abrirá por Nueva York el 26 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York ya tienen a su guía para el inicio de una nueva era. El mánager Carlos Mendoza confirmó este viernes que el recién adquirido Freddy Peralta será el abridor oficial para el Día Inaugural contra los Piratas de Pittsburgh, marcando el comienzo de lo que la directiva espera sea un año de redención en Queens.

Nueva York no perdió el tiempo tras una decepcionante campaña en 2025. El mes pasado, entregaron a dos de sus mejores prospectos a Milwaukee para hacerse con los servicios del derecho dominicano, quien llega con el cartel de dos veces All-Star.

El respaldo del mánager

"Cuando lo adquirimos, estaba bastante claro que lanzaría al frente de nuestra rotación", comentó Mendoza antes del duelo de pretemporada frente a San Luis. "Se lo ganó. Estoy emocionado, todos estamos emocionados".

La confianza en Peralta no es gratuita. El lanzador de 29 años viene de una actuación dominante en su debut de primavera, donde retiró tres entradas perfectas, demostrando que su brazo está listo para la exigencia de Nueva York.

Una rotación renovada y ambiciosa

La llegada de Peralta es la pieza central de una reconstrucción agresiva. Tras un 2025 donde el pitcheo abridor se desplomó en la segunda mitad, los Mets han rodeado a su nuevo as con talento de élite. Además de Peralta, el equipo fortaleció su alineación con la firma del campocorto Bo Bichette y el impactante canje por el jardinero central Luis Robert Jr.

Los números de un candidato al Cy Young

Peralta no solo aporta experiencia, sino resultados inmediatos. La temporada pasada fue, posiblemente, la mejor de su carrera:

Récord: 17-6 (líder de la Liga Nacional en victorias).

Efectividad: 2.70 en 33 aperturas.

Ponches: 204 en 176.2 entradas.

Reconocimientos: Quinto lugar en la votación al Premio Cy Young y su segunda selección al Juego de Estrellas.

El factor contractual

El reto para Peralta y los Mets va más allá de las victorias. El dominicano ganará $8 millones de dólares esta temporada y está programado para convertirse en agente libre al finalizar la Serie Mundial.

Con un récord vitalicio de 70-42 y más de 1,100 ponches en ocho temporadas, Peralta tiene en sus manos la oportunidad de asegurar un contrato masivo, mientras intenta devolver a los Mets a los planos estelares de octubre. El primer paso se dará el 26 de marzo en casa, ante su nueva afición.