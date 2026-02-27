MLS: Inter Miami y Messi visitarán a Trump en la Casa Blanca la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

A solo cinco meses que comience la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, el presidente de esta nación, Donald Trump, recibirá al Inter Miami de Lionel Messi, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS) en la Casa Blanca la próxima semana previo al partido con el DC United por la liga.

Recordemos que Messi fue invitado por el expresidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no asistió. De darse la visita del argentino, aunque no pudo acudir a la ceremonia.

Cuándo va a ser la visita

La visita fue programada antes del partido que el equipo disputará el sábado 7 de marzo ante DC United por la fecha 3 de la MLS. Hasta el momento, ni el club ni representantes de Messi respondieron a solicitudes de comentario sobre la presencia del capitán argentino en el acto, información que fue filtrada por The Athletic en su sitio web.

Cristiano Ronaldo llegó a EEUU

Recordemos que en noviembre de 2025 Cristiano Ronaldo visitó la Casa Blanca y el Despacho Oval antes de asistir a una cena de gala organizada por el mandatario en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Asimismo, la semana pasada el Presidente señaló su deseo de que el astro portugués firme con un equipo de la MLS, debido a sus rumores de salir del Al-Nassr. "Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos. Ponte en marcha ya. Te necesitamos rápido", expresó el mandatario.

Trump desde el comienzo de su segundo mandato como presidente de EEUU se ha codiado con los principales eventos deportivos del país y del fútbol mundial para expandir su política internacional.