¿Relación rota? Laporta reconoce cómo está su situación con Lionel Messi

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ya está en modo campaña y pensando en regresar al cargo principal del club. De allí, sus constantes apariciones en medios de comunicación, en los que no pudo faltar un nombre propio: Lionel Messi.

Justamente, el nombre del argentino ha perseguido al dirigente culé, después que bajo su mandado se diera la salida controversial y traumática del campeón del mundo en 2021.

Desde entonces todo siempre ha estado apuntando en una sola dirección: relación rota. Una realidad que parece no ha cambiado en absoluto y el mismo mandatario reconoció en su aparición más reciente.

¿Qué dijo Joan Laporta sobre su relación actual con Lionel Messi?

El hoy precandidato a la presidencia de la institución no tuvo reparo en aceptar que su vínculo con el argentino es completamente inexistente y quedó dañado desde su salida hasta la actualidad.

Para muestra un botón está el episodio que contó sobre que el jugador, hoy en el Inter Miami, que no le habría querido saludar en la gala del Balón de Oro 2023.

Ese episodio lo contó Laporta en su paso por el medio Catalunya Ràdio, en donde comentó que intentó acercarse al capitán albiceleste y el mismo no quiso avanzar en esa misma dirección.

"La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos”, expresó Laporta.

En medio de todo, Joan Laporta está intentando ganarse la confianza nuevamente del voto de los socios de Barcelona sin poder contar con el apoyo del que para muchos es considerado el mejor jugador de la historia del fútbol.