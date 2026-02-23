Jadher Areinamo: un susto preventivo y un futuro brillante en Tampa Bay

Suscríbete a nuestros canales

El infielder venezolano Jadher Areinamo encendió brevemente las alarmas este lunes en el campamento de los Rays de Tampa Bay. El joven prospecto tuvo que abandonar el compromiso tras sentir una molestia en una de sus piernas, según informó el periodista Marc Topkin.

Afortunadamente, para la organización y el jugador, el reporte médico inicial es optimista.

Precaución ante todo

El mánager del conjunto de Florida, Kevin Cash, no tardó en calmar las aguas respecto a la condición del aragüeño. “No fue nada grave ni de temer, solamente lo sacamos por precaución”, afirmó el estratega, dejando claro que no buscan arriesgar a una de sus piezas más prometedoras en esta etapa de la preparación.

A pesar de que Areinamo, de 21 años, está posicionado como uno de los mejores prospectos de la organización, el alto mando de los Rays prefiere llevar su desarrollo con cautela. Por ello, aunque su talento es evidente, no está contemplado en los planes inmediatos para el equipo del Día Inaugural.

Impacto inmediato con el madero

Antes de verse obligado a dejar el terreno, Areinamo demostró por qué hay tantas expectativas puestas sobre él. En su primer turno al bate, conectó un imparable al primer lanzamiento que vio y posteriormente cruzó el plato para anotar una carrera.

“Tiene potencial y es un gran bateador”, elogió Cash. “Pero hay que llevarlo poco a poco. Hasta ahora lo que hemos visto es muy bueno”. Esta mezcla de agresividad en el plato y capacidad de contacto es lo que ha hecho que su ascenso en las granjas sea seguido de cerca.

Un ascenso meteórico entre organizaciones

El camino de Areinamo en el último año ha sido de constante evolución. El joven infielder llegó a la organización de Tampa Bay procedente de los Cerveceros de Milwaukee (en el cambio por el lanzador Aaron Civale), tras dejar números impresionantes en las menores.

En 2024, el aragüeño se consagró como una fuerza ofensiva en la Clase A de la Liga del Medio Oeste con Wisconsin, donde bateó para un sólido .301 con 30 dobles en 110 juegos, rendimiento que le valió el título de bateo de dicho circuito.

Antes de su traspaso, Areinamo ya acumulaba 11 jonrones, 51 carreras impulsadas y 15 bases robadas en 94 compromisos. Estas credenciales lo llevaron a ser calificado como el prospecto número 10 en el sistema de Milwaukee por Baseball America y el número 24 por MLB.com, proyecciones que ahora busca confirmar con el uniforme de los Rays.