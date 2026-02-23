Mundial 2026: ¿Qué partidos están en riesgo por violencia extrema del narcotráfico?

Suscríbete a nuestros canales

A menos de cuatro meses para que inicie una de las fiestas deportivas más esperadas este año, la preocupación cada vez más se acrecienta con las imágenes y noticias que siguen surgiendo de la violencia desatada en las horas más recientes en Guadalajara, México.

Hay que recordar que esta localidad es una de las albergará nada más y nada menos que cuatro partidos de la Copa del Mundo, programada en Estados Unidos, México y Canadá.

La ola de violencia que estalló en la ciudad mexicana tiene como responsables a grupos narcotraficantes, que han reaccionado de forma extrema al operativo del Gobierno nacional, que dio con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'Mencho', y que era apuntado como uno de los lideres del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La maldad y el impacto de los grupos narcotraficantes han dejado sorprendidos a millones en el mundo, mientras las imágenes muestran bloqueos e incendios de vehículos, así como las secuencias de grupo de sicarios, que generaron caos en el aeropuerto de la ciudad y dejaron registros de videos con corridas de los pasajeros.

¿Qué partidos están en peligro en Mundial 2026?

Hasta el momento, las noticias en México reportan que algunas de las localidades afectadas han sido Guadalajara, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

Eso sí, el foco principal sigue en Guadalajara, zona en la que se jugarán cuatro partidos de la Copa del Mundo, que ahora mismo estarían en alerta si la situación no se normaliza.

El Corea del Sur ante el ganador de la Ruta D de la UEFA se jugaría el jueves 11 de junio, el México contra Corea del Sur el jueves 18 de junio y el Colombia vs el que se gane el cupo entre DR Congo, Nueva Caledonia y Jamaica son tres de esos primeros partidos.

Ahora bien, el más mediático, sin duda alguna, es ese que protagonizaran Uruguay vs España el viernes 26 de junio, que puede agrupar a un importante número de turistas.

Todo lo anterior, tiene bajo monitoreo constante desde al principal responsable del Mundial 2026, FIFA, así como a otros organismos, que han visto como la noticia del abatimiento de 'Mencho' está dando la vuelta al mundo, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA y que gozaba de una recompensa fijada en 15 millones de dólares.