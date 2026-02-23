¡Pelea del Siglo! Revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao tiene fecha

Suscríbete a nuestros canales

El boxeo mundial se estremeció este lunes 23 de febrero, luego que los manejadores de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao confirmaran que la revancha entre los dos boxeadores más importantes de la última década ya tiene fecha.

Más de una década después del combate que rompió todos los récords de audiencia y recaudación, los dos boxeadores decidieron oficialmente que la revancha profesional se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre de 2026.

El desierto será el cuadrilátero de Mayweather y Pacquiao

La sede elegida para este segundo capítulo de la "Pelea del Siglo" será The Sphere en Las Vegas, marcando la primera vez que este recinto de última generación alberga una función de boxeo de clase mundial.

Asimismo, el evento será transmitido a nivel global a través de la plataforma de streaming Netflix. "Los fanáticos han esperado lo suficiente y merecen esta revancha", declaró Pacquiao tras el anuncio, mientras que Mayweather aseguró que el resultado será una repetición de su victoria por decisión unánime obtenida en mayo de 2015.

El regreso de dos iconos del deporte

A sus 49 y 47 años respectivamente, ambos púgiles regresan del retiro profesional para este enfrentamiento. Mayweather con récord de 50-0 (27 KO) no ha disputado una pelea oficial desde su victoria ante Conor McGregor en 2017 (limitándose a giras de exhibición).

Por su parte, Pacquiao con marca de 62-8 (39 KO) se ha mantenido más activo; ya que el año pasado tuvo su última pelea profesional por el título mundial walter. Expertos del sector anticipan que, a pesar de la edad de los competidores, el interés comercial podría rivalizar con las cifras históricas de su primer duelo, impulsado por el alcance masivo del streaming y la espectacularidad visual que ofrece la sede en Las Vegas.