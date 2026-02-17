Mayweather y Tyson se citan en el Congo para una batalla histórica

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte ha quedado conmocionado tras confirmarse lo que muchos consideraban un rumor imposible: Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson han llegado a un acuerdo para enfrentarse en una pelea de exhibición el próximo 25 de abril de 2026.

El escenario no es casualidad. El combate se llevará a cabo en la República Democrática del Congo, el mismo territorio que en 1974 albergó el legendario choque entre Muhammad Ali y George Foreman. Más de medio siglo después, la nación africana busca reclamar su lugar en el epicentro del boxeo mundial con este enfrentamiento de "leyenda contra leyenda".

Un choque de estilos y épocas

Este combate representa la colisión de dos filosofías opuestas que definieron el boxeo moderno:

Mike Tyson (59 años): El "Iron Mike" llega tras su mediático regreso en 2024 ante Jake Paul. Aunque el tiempo ha pasado, su pegada sigue siendo el factor que mantiene en vilo a los aficionados. Tyson ha declarado que no pudo rechazar el reto: "Él me desafió, y esto es algo que ni el mundo ni yo pensamos que ocurriría jamás" .

Floyd Mayweather Jr. (49 años): "Money" continúa expandiendo su lucrativo historial de exhibiciones. Con su récord profesional de 50-0 intacto, Mayweather apuesta por su defensa impenetrable y su inteligencia táctica para neutralizar la diferencia de peso y fuerza de Tyson.

Detalles del combate (acuerdo tentativo)

Debido a la naturaleza del evento y la diferencia de edad y categorías originales, se han filtrado algunos detalles sobre el reglamento que regiría la noche:

Rondas: Se especula un formato de 8 asaltos de 2 minutos cada uno para preservar la integridad física de los púgiles.

Peso: Al ser una exhibición de "peso abierto", Tyson entraría con aproximadamente 220-230 libras, mientras que Mayweather se mantendría en un rango de 150-160 libras.

Promoción: El evento está siendo coordinado por CSI Sports y Fight Sports, con el respaldo de autoridades locales que buscan rendir tributo al legado de Ali.

Aunque los puristas del boxeo debaten sobre la competitividad real de un combate con una diferencia de edad de 10 años y una brecha de peso tan amplia, el interés comercial es innegable. Expertos sugieren que la transmisión global podría romper récords de audiencia en plataformas de streaming, superando incluso las cifras de Tyson-Paul en 2024.

"He estado haciendo esto por 30 años y no hay un solo peleador que pueda empañar mi legado. Esta exhibición le dará a los fans lo que quieren: algo legendario". — Floyd Mayweather Jr.

La elección de abril de 2026 no es aleatoria. Los organizadores buscan aprovechar el clima favorable de la región y el vacío de grandes eventos deportivos esa semana para monopolizar la atención global. Además, el combate servirá como un motor económico para la infraestructura deportiva en Kinshasa.