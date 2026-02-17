¿Eugenio Suárez se olvidará de la tercera base en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Si bien Eugenio Suárez no resalta por ser el pelotero más seguro a nivel defensivo, el infielder venezolano se ha mantenido como un antesalista regular a lo largo de su carrera. No obstante, todo apunta a que a partir del venidero torneo tendrá un cambio de posición.

Durante la temporada muerta, "Bolibomba" aseguró su regreso a los Rojos de Cincinnati, con quienes la paso bastante bien entre 2015 y 2021, pero la diferencia es que ahora cumplirá un nuevo rol, al menos a nivel defensivo.

Eugenio Suárez ya toma prácticas en la inicial:

Aunque en sus primeros par de días de entrenamiento, el experimentado jugador de 34 años, trabajó en tercera, en la práctica más reciente comenzó a ver acción en la primera base, posición que aparentemente ocupará "Geno" en las primeras de cambio.

Esto debido a que probablemente resultaría poco rentable colocarlo en la antesala por encima de Ke'Bryan Hayes, quien viene de obtener el Guante de Oro en 2025 y de hecho, fue el segundo de su carrera, luego de haberlo conquistado también en 2023.

Esto lo que puede indicar, es que ciertamente, el rol del venezolano en su regreso a los Reds será distribuido principalmente entre jugar la inicial y ser bateador designado.

¿Cuántos juegos en su carrera acumula Eugenio Suárez jugando primera base?

Cabe destacar que de sus casi 1700 juegos en el beisbol de las Grandes Ligas, Suárez solamente ha cubierto la inicial en tres oportunidades y eso ocurrió en la zafra anterior. De hecho, el derecho de Ciudad Piar acumula más desafíos en los que cubrió las paradas cortas que primera base con 217 desafíos en el short stop, que obtuvo en el comienzo de su trayectoria.

Sin embargo, "Geno" confesó que se está preparando sumamente bien, para ser un gran primera base y que su idea es llegar al punto en el que sus compañeros de cuadro tengan la confianza de lanzar la pelota a "cualquier lugar de la base" porque igualmente él (Suárez) podrá resolver.