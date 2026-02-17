"Tú serás el primero": La escalofriante amenaza de muerte en los Red Sox de 2018

Suscríbete a nuestros canales

Brock Holt ha soltado una bomba informativa que ha puesto a los investigadores de redes sociales a trabajar horas extra. En el episodio más reciente del podcast Section 10, el ex utility de los Red Sox —quien fue pieza clave para ganar la Serie Mundial de 2018— relató un incidente violento que pudo haber terminado en tragedia.

Holt explicaba cómo la presencia de un "mal compañero" puede destruir la química de un equipo. Según sus palabras, Boston tuvo "uno o dos" personajes tóxicos ese año: "Los eliminamos y nos largamos [a ganar]", afirmó, antes de detallar una anécdota que pasó de ser una simple fricción de vestuario a una amenaza criminal.

"Tú serás el primero": La amenaza en el círculo de estiramiento

"Les cuento esto: estábamos en Tampa, estirando antes de la práctica de bateo, todos en círculo pasándola bien", relató Holt. "De repente, alguien nos miró a todos y dijo: '¿Saben qué? Mañana voy a traer una pistola al campo y los voy a matar a todos'. Luego me miró fijamente y añadió: 'Y tú serás el primero'".

Aunque Holt no mencionó el nombre del agresor, el mundo del internet no tardó en atar cabos basándose en las evidencias circunstanciales y los registros de transacciones de la MLB de aquel año.

Las pistas apuntan a un solo sospechoso

La comunidad de aficionados ha centrado sus sospechas en un jugador específico basándose en un cronograma que parece demasiado preciso para ser coincidencia. El perfil del sospechoso es el siguiente:

El lugar: El incidente ocurrió en Tampa. Los Red Sox visitaron a los Rays del 22 al 24 de mayo de 2018.

La salida: El jugador en cuestión fue designado para asignación el 25 de mayo , justo el día después de que terminara esa serie, y fue liberado oficialmente el 31 de mayo.

El estatus: Se trataba de un ex All-Star que, aunque no estaba teniendo una temporada estelar (.254 de promedio en 44 juegos), no tenía números tan catastróficos como para ser despedido de forma tan fulminante y sin previo aviso.

El final de su carrera: Ningún otro equipo lo contrató por el resto de 2018. En 2019, intentó un regreso discreto con Cleveland, jugando apenas 16 partidos antes de desaparecer definitivamente de las Grandes Ligas.

En su momento, la narrativa oficial fue que Boston necesitaba espacio en el roster para activar a Dustin Pedroia. Sin embargo, tras la revelación de Holt, esa decisión administrativa parece haber sido la excusa perfecta para sacar de circulación a una amenaza real para la seguridad del equipo.

El legado de Brock Holt tras el caos

Mientras ese compañero anónimo salía por la puerta de atrás, Brock Holt se consolidó como el héroe anónimo de la novena de Alex Cora. En 2018, Holt registró una línea ofensiva de .277/.362/.411 y demostró su valor único al jugar en seis posiciones diferentes.

Su impacto no se limitó a la temporada regular; en la postemporada, mantuvo un OPS de .894 y pasó a la historia al ser el primer jugador en batear el ciclo en un partido de playoffs. Holt se retiró en 2022 a los 34 años, dejando tras de sí una reputación de profesionalismo que hoy, con esta historia, cobra un valor mucho más profundo: él fue uno de los que ayudó a mantener unido a un equipo que estuvo a un día de una posible tragedia.