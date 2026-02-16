¿Dolidos? Red Sox lanzan dardo directo a Alex Bregman: "Si hubiera querido, se habría quedado"

Suscríbete a nuestros canales

En el beisbol, como en los negocios, el "querer es poder", y para Sam Kennedy, presidente y director ejecutivo de los Boston Red Sox, la salida de Alex Bregman hacia los Chicago Cubs no fue una cuestión de presupuesto, sino de voluntad. Kennedy fue tajante el domingo al señalar que, si el antesalista realmente hubiera deseado vestir la franela de los patirrojos en 2026, lo habría hecho.

"Si Alex Bregman hubiera querido estar aquí, finalmente estaría aquí", sentenció Kennedy. La declaración surge tras la polémica sobre si una cláusula de no intercambio fue el factor determinante que alejó al pelotero de Boston y lo llevó directamente a la "Ciudad de los Vientos".

Una diferencia de 10 millones y una firma blindada

Tras una sólida campaña en 2025, Bregman decidió ejercer su opción para rescindir los últimos dos años de su contrato original (de tres años y $120 millones) para probar las mieles de la agencia libre. Los Chicago Cubs no perdieron el tiempo y le otorgaron un contrato de cinco años y $175 millones, que incluye $70 millones en dinero diferido y, lo más importante, la ansiada cláusula de no intercambio.

Por su parte, los Red Sox pusieron sobre la mesa una oferta competitiva de $165 millones por cinco temporadas, pero con un límite innegociable: se negaron a otorgarle el control sobre su futuro mediante una cláusula que impidiera un canje.

La filosofía organizacional de Boston

Cuando se le cuestionó si evitar estas cláusulas es una política estándar del club, Kennedy prefirió mantener cierto hermetismo, aunque su respuesta dejó ver la rigidez de la oficina central: "Tratamos de no hablar de políticas organizativas y de los puntos más finos de las negociaciones porque simplemente no sirve de nada".

Históricamente, los Red Sox han sido reacios a otorgar este tipo de concesiones, prefiriendo mantener la flexibilidad de su nómina, incluso si eso significa perder a jugadores que se han ganado el respeto de la afición y sus compañeros.

El impacto de la baja de Bregman

La pérdida de Bregman no es solo estadística, sino moral. El dos veces campeón de la Serie Mundial con Houston se había convertido en una figura de peso en el vestuario de Boston en apenas una temporada. En 2025, registró un OPS de .821 con 18 cuadrangulares y 62 carreras impulsadas en 114 encuentros.

Su capacidad para liderar a los jóvenes y su experiencia en momentos de alta presión dejan un hueco difícil de llenar en la antesala de Fenway Park. Ahora, mientras Bregman se prepara para defender la esquina caliente en Wrigley Field con la seguridad de que no será movido de ahí, los Red Sox deberán demostrar que su disciplina contractual no les pasará factura en el standing de la División Este.