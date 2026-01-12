Los Red Sox lamentan la partida de Bregman: "Es decepcionante perderlo"

Suscríbete a nuestros canales

El director de operaciones de béisbol de los Boston Red Sox, Craig Breslow, reconoció abiertamente que no será una tarea sencilla cubrir el hueco dejado por Alex Bregman. El estelar antesalista decidió poner rumbo a la "Ciudad de los Vientos" tras alcanzar un acuerdo con los Chicago Cubs en la agencia libre, cerrando así una breve pero significativa etapa en Fenway Park.

Bregman, exfigura de los Astros, pactó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cubs. Según diversos informes, el acuerdo destaca no solo por su valor total, sino por incluir 70 millones de dólares en pagos diferidos y una cláusula completa de no intercambio, un factor que terminó siendo determinante en su decisión.

Las razones del desacuerdo en Boston

A pesar de que los Red Sox intentaron retener a su tercera base titular, la oferta final de la gerencia de Boston se quedó corta ante las exigencias del jugador. Según informó Sean McAdam de MassLive, los patirrojos presentaron una propuesta de cinco años y 165 millones de dólares, también con pagos diferidos.

Sin embargo, el punto de ruptura no fue solo el monto total. Boston no incluyó la cláusula de no intercambio en su oferta y, además, surgieron discrepancias sobre la estructura de los pagos diferidos. "No voy a restarle importancia al impacto que Alex tuvo en nuestra temporada. Es un gran jugador con un fuerte liderazgo", declaró Breslow a Chris Cotillo de MassLive. "Pero este trabajo requiere equilibrar los intereses a largo y corto plazo y tomar las mejores decisiones para la organización, por difíciles que sean".

Con este movimiento, los Red Sox se mantienen como el único equipo de las Mayores que aún no ha firmado a un agente libre de Grandes Ligas este invierno, lo que aumenta la presión sobre Breslow para encontrar un reemplazo de garantías.

Un legado que trasciende el diamante

El paso de Bregman por Boston en 2025, aunque limitado a 114 juegos por una distensión en el cuádriceps, dejó números sólidos: una línea ofensiva de .273/.360/.462 con 18 cuadrangulares. No obstante, su valor real se sintió más allá de las estadísticas.

El dos veces campeón de la Serie Mundial se convirtió rápidamente en la voz veterana de un vestuario que atravesó periodos de turbulencia. Su papel como mentor de las jóvenes promesas del equipo fue fundamental para mantener la cohesión del grupo.

"Hacemos este trabajo porque somos competitivos y queremos darles un campeonato a nuestros aficionados; quedarnos cortos es un obstáculo para lograrlo", admitió Breslow, dejando claro que la pérdida de Bregman es tanto un golpe deportivo como anímico para la organización.